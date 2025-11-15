Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Entrada a la Audiencia Provincial de Alicante. Shootori

Un empresario de Alicante, a juicio por vaciar la empresa familiar y levantar una sociedad paralela con testaferros de confianza

La Fiscalía pide más de once años de cárcel al atribuirle una estrategia meticulosa para despojar de activos a la firma que compartía con su exmujer y sus hijos

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:42

La Audiencia de Alicante juzga este lunes a un empresario, socio mayoritario de una compañía familiar que compartía con su exmujer y sus dos hijos, acusado de fraguar una operación diseñada para dejar a la mercantil convertida en un cascarón vacío.

El Ministerio Público sostiene que, entre 2016 y 2018, el procesado ejecutó una retahíla de actos económicos y movimientos jurídicos orientados a sacar del patrimonio social los activos más valiosos y transferirlos a una nueva empresa abierta junto a tres personas de su círculo más estrecho, también procesadas.

Según la investigación, el acusado habría ido subvirtiendo de forma progresiva el control societario mediante el traslado de inmuebles que generaban ingresos estables por alquiler y explotaciones agrícolas que sostenían buena parte de la liquidez de la compañía. La firma, despojada de sus principales fuentes de ingresos, acabó entrando en concurso de acreedores en 2020.

La empresa entró en concurso de acreedores en 2020

El Ministerio Fiscal califica la maniobra como una conducta «continuada y planificada» de administración desleal, acompañada de falsedad contable y un delito societario destinado a maquillar la descapitalización. Por estos hechos, reclama inicialmente para el empresario una pena de once años y diez meses de prisión.

Los otros tres acusados -a quienes la Fiscalía considera piezas clave en la arquitectura contable- se enfrentan a dos años y diez meses de cárcel por falsedad contable.

La vista oral deberá dilucidar si la operativa fue, como sostiene la acusación pública, un esquema destinado a subyugar los intereses familiares en beneficio del nuevo negocio o, como defienden las defensas, simples decisiones empresariales adoptadas en un momento de tensión económica.

