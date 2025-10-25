Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Los Bomberos, durante la extinción del incendio en el inmueble.

Dos intoxicado por humo en el incendio de un edificio de viviendas en Dénia

El fuego se inició en el cuadro de contadores y se extendió por toda la escalera

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:51

El incendio en un cuadro de contadores ha bloqueado el desalojo de los vecinos de un edificio de pisos en Dénia, lo que les ha impedido abandonar el inmuebles. Como resultado del siniestro, dos personas han resultado heridas por inhalación de humo, que han sido atendidas por el SAMU.

El fuego se ha producido en un bloque de la calle Mogente, en Dénia. El fue se ha iniciado en el cuadro de contadores del edificio y se ha extendido por la escalera, por lo que los vecinos se han tenido que refugidar en las viviendas hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Fuentes del Consorcio Provincial aseguran que la llamada de aviso advertía de un varón en el balcón, que no podía salir. Tras la llegada de los bomberos del Parque de Denia, se evacua al vecino confinado en la terraza.

En el incendio han trabajado 1 UMJ, con un sargento, 1 Autoescalera AEA con un bombero y 1 Bomba Urbana Pesada BUP con 5 bomberos. Sobre las 11:40, los bomberos del Consorcio informan que el incendio está controlado, aunque todavía hay efectivos en el lugar para extinguirlo.

