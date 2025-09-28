Declarado un incendio en un vertedero de Crevillent El consorcio trata de sofocar el fuego declarado esta madrugada, pero las llamas siguen siendo intensas

Óscar Bartual Bardisa Alicante Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:02

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPB) continúa tratando de sofocar un incendio en un vertedero de Crevillent. Los efectivos han conseguido delimitar las llamas y perimetrar el fuego sobre las 3.42 horas de la madrugada del sábado al domingo.

El fuego se originó poco antes de las dos de la madrugada en un vertedero de Crevillent. Los bomberos informan de que la madrugada se consiguió «perimetrar el incendio» aunque las llamas «siguen siendo intensas por lo que no pueden utilizar maquinaria pesada para sofocarlo», según fuentes de emergencias.

En las labores se están empleando una unidad mando jefatura, una bomba urbana ligera y dos bombas nodrizas pesadas de San Vicente y Almoradí. Además, participan un sargento, dos cabos y seis bomberos de los parques de Elche y Crevillent