Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un motorista en Jijona en un accidente de tráfico
Icendio del vertedero de Crevillent. CPB

Declarado un incendio en un vertedero de Crevillent

El consorcio trata de sofocar el fuego declarado esta madrugada, pero las llamas siguen siendo intensas

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:02

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPB) continúa tratando de sofocar un incendio en un vertedero de Crevillent. Los efectivos han conseguido delimitar las llamas y perimetrar el fuego sobre las 3.42 horas de la madrugada del sábado al domingo.

El fuego se originó poco antes de las dos de la madrugada en un vertedero de Crevillent. Los bomberos informan de que la madrugada se consiguió «perimetrar el incendio» aunque las llamas «siguen siendo intensas por lo que no pueden utilizar maquinaria pesada para sofocarlo», según fuentes de emergencias.

En las labores se están empleando una unidad mando jefatura, una bomba urbana ligera y dos bombas nodrizas pesadas de San Vicente y Almoradí. Además, participan un sargento, dos cabos y seis bomberos de los parques de Elche y Crevillent

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tiempo en Alicante: Aviso especial de Aemet por lluvias que podrían llegar a 250 litros por metro cuadrado
  2. 2 Los trabajadores de la limpieza de colegios de Alicante denuncian el «deterioro» del servicio
  3. 3 Corte de calles en Alicante este domingo por una prueba ciclista en el centro
  4. 4 Adif renueva las vías férreas en el litoral sur de Alicante que deberá eliminar la Variante de Torrellano
  5. 5 Tráfico zanja la polémica sobre quién tiene prioridad en el carril bici de la Explanada de Alicante
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 27 de septiembre en Alicante
  7. 7 Del tópico a la realidad: la Policía pilla a dos ladrones sacando una televisión por la ventana
  8. 8 Begoña Gómez planta a Peinado y no acude a la citación judicial
  9. 9 «El Cervantes real sería un gran compañero de taberna, no una estatua de bronce»
  10. 10 El último gogó de Menphis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Declarado un incendio en un vertedero de Crevillent

Declarado un incendio en un vertedero de Crevillent