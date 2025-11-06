Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retrasos en la Alta Velocidad entre Alicante y Madrid por una avería en Chamartín
Imagen de archivo de la celebración de una misa en el Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante. Miriam Gil Albert

El colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante se desmarca del sacerdote investigado por presuntos abusos a menores

El centro asegura que el implicado no tuvo contacto con su alumnado y remite a la investigación abierta por la Fiscalía

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:15

Comenta

El colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante se ha desmarcado del sacerdote apartado por la Compañía de Jesús por presuntos abusos sexuales a menores en Alicante y Zaragoza en la primera década de este siglo. El centro ha emitido un comunicado interno a las familias para aclarar su posición horas después de que el caso saliera a la luz.

Según el escrito, firmado por el superior de la comunidad jesuita en Alicante y por el director titular del colegio, el religioso acusado «no realizó ninguna actividad con el alumnado» del centro.

El documento subraya que esta afirmación se basa en la información recabada hasta el momento y que el caso se encuentra ya en manos de la Fiscalía, que instruye las diligencias. La orden religiosa, a la que pertenece el centro educativo, confirmó recientemente los hechos a través de un comunicado oficial de la Provincia de España de la Compañía de Jesús.

Desde el colegio alicantino, dependiente de la red educativa jesuita, se ha querido transmitir tranquilidad a la comunidad educativa y dejar claro que los hechos presuntamente ocurridos hace más de dos décadas no guardan relación con la actividad del centro actual.

Por su parte, la Compañía de Jesús aseguró estar colaborando plenamente con la investigación y ha iniciado un proceso interno para «recoger testimonios que pudieran confirmar, aclarar o añadir información relevante sobre este u otros hipotéticos casos», en línea con el compromiso institucional de «escuchar, acoger y acompañar a quienes puedan haberse visto afectados».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Hércules ata a Mehdi Puch por dos temporadas
  2. 2 Un policía salva la vida a un menor que iba a lanzarse al vacío en Alicante: «Sé feliz, te deseo lo mejor»
  3. 3 El partido homenaje a Delibasic en el Rico Pérez ya tiene fecha
  4. 4 Los jesuitas apartan a un sacerdote por presuntos abusos a un menor en Alicante
  5. 5 Swiss anuncia una nueva ruta a Suiza desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  6. 6 Simulacro de accidente en el aeropuerto de Alicante-Elche: un avión choca contra una bandada de pájaros y cae al mar
  7. 7 Descubren un nuevo yacimiento arqueológico submarino frente a las costas de La Vila Joiosa
  8. 8 La Policía investiga un presunto caso de acoso escolar a una menor de 13 años en un instituto de Petrer
  9. 9 Detectan un brote de sarna en una residencia de Catral con 14 casos confirmados
  10. 10 Más de 20.000 análisis pendientes en Alicante tras la huelga de los Técnicos Superiores Sanitarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante se desmarca del sacerdote investigado por presuntos abusos a menores

El colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante se desmarca del sacerdote investigado por presuntos abusos a menores