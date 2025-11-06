El colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante se desmarca del sacerdote investigado por presuntos abusos a menores El centro asegura que el implicado no tuvo contacto con su alumnado y remite a la investigación abierta por la Fiscalía

El colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante se ha desmarcado del sacerdote apartado por la Compañía de Jesús por presuntos abusos sexuales a menores en Alicante y Zaragoza en la primera década de este siglo. El centro ha emitido un comunicado interno a las familias para aclarar su posición horas después de que el caso saliera a la luz.

Según el escrito, firmado por el superior de la comunidad jesuita en Alicante y por el director titular del colegio, el religioso acusado «no realizó ninguna actividad con el alumnado» del centro.

El documento subraya que esta afirmación se basa en la información recabada hasta el momento y que el caso se encuentra ya en manos de la Fiscalía, que instruye las diligencias. La orden religiosa, a la que pertenece el centro educativo, confirmó recientemente los hechos a través de un comunicado oficial de la Provincia de España de la Compañía de Jesús.

Desde el colegio alicantino, dependiente de la red educativa jesuita, se ha querido transmitir tranquilidad a la comunidad educativa y dejar claro que los hechos presuntamente ocurridos hace más de dos décadas no guardan relación con la actividad del centro actual.

Por su parte, la Compañía de Jesús aseguró estar colaborando plenamente con la investigación y ha iniciado un proceso interno para «recoger testimonios que pudieran confirmar, aclarar o añadir información relevante sobre este u otros hipotéticos casos», en línea con el compromiso institucional de «escuchar, acoger y acompañar a quienes puedan haberse visto afectados».

