Una bebé de 20 meses, entre los seis asistidos por un accidente de tráfico en Cox Los bomberos han tenido que excarcelar a una persona que había quedado atrapada en uno de los dos coches implicados

El accidente se ha producido en la N-340 en el término municipal de Cox

Pau Sellés Alicante Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:30 Comenta Compartir

Seis personas, una de ellas una bebé de apenas 20 meses, han sido asistidas tras un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos en la N-340, en el término municipal de Cox. Entre los atendidos también hay cuatro mujeres y un hombre de edades comprendidas entre 36 y 75 años.

Tres de las accidentadas han sido atendidas por contusiones, otra por fractura y otras dos por politraumatismo: una mujer de 49 años y la bebé, que fue trasladada en helicóptero hasta el Hospital General Doctor Balmis. El resto de personas ha sido trasladado en ambulancias al Hospital Vega Baja, al General de Elche y al Balmis.

Los hechos han ocurrido este viernes pasadas las 16:30 horas. Hasta el lugar del accidente se han desplazado tres dotaciones de bomberos del parque de Orihuela, Policía Local y Guardia Civil, así como un helicóptero medicalizado.

A su llegada, los bomberos han realizado trabajos de excarcelación para rescatar a una persona que había quedado atrapada en uno de los dos vehículos implicados en el siniestro, según ha informado el Consorcio Provincial de Alicante.

Además, se ha solicitado el helicóptero medicalizado para evacuar a dos heridos graves a un centro hospitalario, mientras que los otros dos han sido trasladados en ambulancia. Tras finalizar las tareas de rescate y limpieza de la vía, los cuerpos de seguridad han restablecido el tráfico de la N-340.