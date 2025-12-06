Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El accidente se ha producido en la N-340 en el término municipal de Cox TA

Una bebé de 20 meses, entre los seis asistidos por un accidente de tráfico en Cox

Los bomberos han tenido que excarcelar a una persona que había quedado atrapada en uno de los dos coches implicados

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:30

Comenta

Seis personas, una de ellas una bebé de apenas 20 meses, han sido asistidas tras un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos en la N-340, en el término municipal de Cox. Entre los atendidos también hay cuatro mujeres y un hombre de edades comprendidas entre 36 y 75 años.

Tres de las accidentadas han sido atendidas por contusiones, otra por fractura y otras dos por politraumatismo: una mujer de 49 años y la bebé, que fue trasladada en helicóptero hasta el Hospital General Doctor Balmis. El resto de personas ha sido trasladado en ambulancias al Hospital Vega Baja, al General de Elche y al Balmis.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

Los hechos han ocurrido este viernes pasadas las 16:30 horas. Hasta el lugar del accidente se han desplazado tres dotaciones de bomberos del parque de Orihuela, Policía Local y Guardia Civil, así como un helicóptero medicalizado.

A su llegada, los bomberos han realizado trabajos de excarcelación para rescatar a una persona que había quedado atrapada en uno de los dos vehículos implicados en el siniestro, según ha informado el Consorcio Provincial de Alicante.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Además, se ha solicitado el helicóptero medicalizado para evacuar a dos heridos graves a un centro hospitalario, mientras que los otros dos han sido trasladados en ambulancia. Tras finalizar las tareas de rescate y limpieza de la vía, los cuerpos de seguridad han restablecido el tráfico de la N-340.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante externaliza la vigilancia municipal para liberar a policías locales y reforzar la seguridad
  2. 2 El Elche fichará en enero: estas son las necesidades
  3. 3 «Cojonudo»: la respuesta de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo
  4. 4 Asalta un piso de Alicante quemado tras un incendio mientras la propietaria sigue ingresada en el hospital
  5. 5 Los vecinos de Villafranqueza exigen infraestructuras, conexión y seguridad
  6. 6 PLD Space redobla su apuesta por Elche y la provincia de Alicante: puja por una parcela de 500.000 m2 para levantar una macrofactoría
  7. 7 El mayor spoiler de la historia aparece en este belén de Alicante
  8. 8 Alicante completa la Ruta de los Belenes: horarios y visitas guiadas
  9. 9 El Consejo de Estudiantes de la UA desmiente las acusaciones de «despilfarro» en unas paellas universitarias
  10. 10 Alicante descarta el teleférico al Castillo de Santa Bárbara y centra su inversión en la mayor reforma histórica de la fortaleza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Una bebé de 20 meses, entre los seis asistidos por un accidente de tráfico en Cox

Una bebé de 20 meses, entre los seis asistidos por un accidente de tráfico en Cox