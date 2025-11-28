Accidente múltiple en Biar: un coche en llamas y diversos heridos Un accidentado fue atendido por el SAMU y el resto experimentaron daños leves

Pau Sellés Alicante Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:02

Un accidente vial múltiple ocurrido esta pasada tarde de jueves en Biar se ha saldado con al menos cuatro coches involucrados y varios heridos. El accidente se produjo poco antes de las 19.30 horas en la CV-80, a la altura del km 6, en el término municipal de esta localidad alicantina.

Según informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el origen del siniestro fue el choque entre dos vehículos, uno de ellos de combustión y el otro eléctrico. Fruto de ese choque, el primero se incendió tras volcar. El impacto también afectó a otros dos vehículos, que se unieron a la colisión.

El conductor del coche incendiado consiguió salir, ayudado por otros conductores, antes de la llegada de los efectivos de rescate. Tras ello, fue atendido por el SAMU con politraumatismos, mientras que el resto experimentó daños leves.

En el operativo se empleó una unidad mando jefatura, dos bombas urbanas pesadas, una bomba nodriza pesada, un furgón de salvamentos, y también participaron un sargento, dos cabos y diez bomberos de los parques de Villena y Elda.