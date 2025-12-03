Desarticulan una trama que recomponía coches siniestrados por la dana de Valencia con piezas robadas en Alicante La operación llevó a los agentes hasta un chalé de La Nucía habilitado como taller clandestino donde desarmaban los turismos sustraídos y custodiaban los componentes ilegales

Alejandro Hernández Alicante Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:55

La Policía Nacional ha desmantelado en La Nucía una trama que, según los investigadores, habría convertido un chalé de una urbanización residencial en un taller aséptico y hermético donde se despiezaban coches robados en la provincia de Alicante para montar sus piezas sobre turismos siniestrados durante la dana de Valencia. El operativo se ha saldado con el arresto de tres presuntos miembras del entramado, acusados de los delitos de robo de vehículo, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Los primeros indicios recopilados por los agentes apuntaban a una red bien engrasada y con un reparto de roles incipiente: una rama se encargaba de sustraer vehículos de gama media-alta en distintos municipios de Alicante, mientras que la otra localizaba coches declarados siniestro total por el temporal que arrasó varios municipios de Valencia. Ese doble circuito, subyacente y perfectamente ensamblado, les permitía recomponer vehículos 'legales' capaces de pasar desapercibidos en el mercado de segunda mano, incluso en el extranjero.

Las pesquisas desvelan que los integrantes de la red compraban a particulares, en efectivo, turismos inutilizados por el terrible temporal que dejó 230 muertos. Después buscaban un modelo idéntico que robarían en la provincia, lo dejaban 'enfriar' unos días y, finalmente, lo trasladaban hasta el chalé de La Nucía.

Allí, en un proceso casi quirúrgico, el vehículo robado era totalmente despiezado, y sus componentes terminaban trasplantados sobre el chasis del coche siniestrado por la dana. El resultado: un coche reconstruido, con identidad administrativa legítima, pero armado con piezas ilícitas.

Las vigilancias discretas terminaron dando frutos. Tras varias jornadas oteando movimientos aparentemente anodinos, los agentes acreditaron el uso de la vivienda como taller encubierto y coordinaron una entrada y registro.

Lo que hallaron allí parecía sacado de una planta logística especializada: un kit de clonación de llaves, sistemas de seguimiento para marcar los vehículos que planeaban sustraer, herramientas de reprogramación de centralitas, decenas de llaves y una retahíla de documentación apócrifa de la marca objetivo.

En el interior también fueron recuperados dos vehículos de alta gama robados recientemente en El Campello y Elche. Uno había recibido ya una identidad alemana 'limpia', mientras que el otro se encontraba en pleno proceso de sustitución de sus elementos identificativos. Los agentes también intervinieron los coches de los detenidos. Todos presentaban piezas ilícitas ensambladas con un apresto que buscaba subvertir cualquier trazabilidad.

Investigación abierta

La Policía Nacional consideran que nos encontramos ante una estructura que operaba con tibieza aparente pero una planificación férrea, capaz de aprovechar la plétora de vehículos dañados por la dana para alimentar un circuito clandestino difícil de rastrear.

La ingente documentación incautada mantiene la investigación abierta y no se descartan nuevas detenciones. Según los agentes encargados del caso, la vista de este material arrojará luz sobre otros posibles vehículos manipulados y sobre la auténtica dimensión del negocio.