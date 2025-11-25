Tres desapariciones que siguen abiertas en la Comunitat: Xàbia, Torrevieja y Godella vuelven a la pantalla este miércoles À Punt recogerá estas tres historias, con testimonios directos y la revisión de los detalles que marcaron cada investigación

A.H. Martes, 25 de noviembre 2025, 17:30 Comenta Compartir

Once años después de que se esfumara el rastro de Khrystyna en Xàbia; más de tres décadas tras la desaparición del empresario José Pitarch en Godella; y apenas tres semanas desde que una madre y sus dos hijos se desvanecieran en Torrevieja, el mapa valenciano vuelve a exhibir una retahíla de enigmas que resisten el paso del tiempo. Tres casos desconcertantes, de épocas distintas, unidos por un mismo hilo subyacente: la ausencia de una explicación concluyente.

Xàbia: once años sin respuestas

El 20 de mayo de 2014, la vida de Khrystyna Savenchuk se detuvo de golpe. Con 15 años, dejó una carta y salió de casa sin dejar una pista clara sobre su destino. La búsqueda movilizó a familiares, vecinos y cuerpos de seguridad durante semanas.

El caso siguió varias líneas -fuga, entorno, posibles contactos externos, pero ninguna aportó pruebas sólidas. Hoy, once años después, su madre vuelve a pedir que la investigación no se dé por cerrada. Lo hará en el plató del programa.

Godell: el empresario desaparecido en 1991

La desaparición de José Pitarch es uno de los enigmas más persistentes de la crónica valenciana. La madrugada del 6 de marzo de 1991 salió de su chalé de Campolivar y nunca regresó. Al día siguiente, su hermana encontró la casa revuelta, la caja fuerte abierta y el perro narcotizado.

Un vecino dijo haber visto a varias personas abandonar la vivienda, pero no contactó con la Policía. Hubo incluso una supuesta petición de rescate cuya credibilidad fue cuestionada por la familia y por los investigadores. Más de treinta años después, el caso sigue sin una sola prueba concluyente.

Torrevieja: una desparición todavía en curso

El más reciente de los tres casos mantiene movilizadas a las fuerzas de seguridad. Una madre y sus dos hijos desaparecieron hace tres semanas y la investigación apunta hacia una posible sustracción parental.

Las pesquisas se han desplazado a Cataluña, donde se sospecha que podrían haberse refugiado. La investigación continúa abierta y cada avance se analiza con prudencia.

El programa 'À Punt et busca' recogerá estas tres historias, con testimonios directos y la revisión de los detalles que marcaron cada investigación. Casos antiguos que nunca se han resuelto y otro que evoluciona día a día, configurando un retrato incómodo de desapariciones que aún reclaman una explicación.

Temas

Investigación

Torrevieja