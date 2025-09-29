Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primeros municipios de la provincia de Alicante que suspenden las clases por las lluvias y tormentas este martes
El escorpión que picó a la mujer trasladad al hospital. Policía Municipal Alcorcón

Trasladan al hospital a una mujer por la picadura de un escorpión en un hotel de Alcorcón

La Policía Municipal acudió al establecimiento y la víctima fue trasladada al Hospital Universitario Fundación Alcorcón; se sospecha que el arácnido podría haber viajado en el equipaje

Miguel G. Casallo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:30

Una huésped de un hotel de Alcorcón ha sido atendida y trasladada al hospital tras sufrir la picadura de un escorpión en el interior del establecimiento, según ha informada la Policía Municipal de la localidad a través de sus redes sociales.

El hecho se produjo el pasado viernes, cuando el personal del hotel dio aviso a la Policía Municipal alertando de que una clienta había sufrido una picadura atribuida a un escorpión. Al llegar al lugar, los agentes colaboraron en el traslado urgente de la mujer al Hospital Universitario Fundación Alcorcón para que los sanitarios valoraran si era necesario algún tratamiento específico.

La Policía ha señalado como hipótesis inicial que el animal podría haberse introducido previamente en el equipaje de la afectada, una explicación que tendría sentido dado que, aunque existen especies de escorpión en la Península Ibérica, no es habitual hallar estos ejemplares en núcleos urbanos. Las autoridades locales no han confirmado por el momento la especie ni el estado clínico final de la paciente.

Las picaduras de escorpión en Europa no llegan a ser graves como lo son en otros lugares del mundo, que suelen causar un dolor intenso, hinchazón en la zona adecta, mareos o fiebre. Sin embargo requieren de atención inmediata para colectivos vulnerables como los niños, ancianos o personas con patologías previas que sin una debida precuación podría ser mortal

El suceso ha generado consultas entre el personal del hotel y vecinos de la zona, que piden a los establecimientos turísticos extremar las medidas de control y revisar equipajes y habitaciones cuando se detecta la presencia de fauna potencialmente peligrosa. La Policía Municipal permanece atenta a nuevos avisos e insta a comunicar de inmediato cualquier hallazgo similar a los servicios de emergencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de Alicante en alerta y en riesgo medio y alto por las tormentas del lunes
  2. 2 La alerta meteorológica deja sin clase a casi 20.000 alumnos en la provincia de Alicante
  3. 3 Climatología de la UA alerta de lluvias «muy fuertes» esta semana por la llegada de los restos del huracán Gabrielle
  4. 4 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  5. 5 Fallece un motorista en Jijona en un accidente de tráfico
  6. 6 Tráfico zanja la polémica sobre quién tiene prioridad en el carril bici de la Explanada de Alicante
  7. 7 Las tormentas descargan con fuerza en el interior y el norte de Alicante con acumulados de más de 80 litros en unas horas
  8. 8 El Hércules sigue atascado y el Rico Pérez pide la dimisión de Torrecilla (0-0)
  9. 9 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  10. 10 Las fuertes lluvias afectan a la Comunidad Valenciana y Aragón y causan algunas inundaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Trasladan al hospital a una mujer por la picadura de un escorpión en un hotel de Alcorcón

Trasladan al hospital a una mujer por la picadura de un escorpión en un hotel de Alcorcón