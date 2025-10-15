La tradicional gala solidaria de Bienvenida a la Navidad de Vectalia se celebrará el lunes 1 de diciembre Las bases para optar a la recaudación ya están publicadas

Todo Alicante Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:20

La gala solidaria de Bienvenida a la Navidad, que organiza el grupo Vectalia, se celebrará el lunes 1 de diciembre a partir de las 20 horas en el restaurante Maestral de Alicante. Como en ediciones anteriores, los fondos recaudados en la Bienvenida a la Navidad se donarán íntegramente a una de las organizaciones sin ánimo de lucro de la provincia de Alicante que presenten un proyecto solidario.

Las bases para poder aspirar a la recaudación ya se encuentran publicadas en la web www.vectalia.es. Un comité evaluador determinará a principios de noviembre cuál es proyecto que este año se beneficiará de esta iniciativa, en la que cada uno de los asistentes realizará un donativo mínimo de 35 euros. También habrá aportaciones de fila cero para las personas que no puedan acudir o personas que deseen colaborar con esta iniciativa.

En las nueve ediciones anteriores las recaudaciones de este acto se han destinado a ONGs como Cruz Roja, APSA, APNEA, Proyecto Veritas de Cáritas, COCEMFE Alicante, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante (ADEMA), Fundación Alinur, Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante, AODI, Centro San Rafael de Santa Faz y el Centro Ocupacional La Torre de Valencia.

El año pasado, una edición excepcional a causa de la dana que afectó a Valencia, el importe recaudado fue destinando al Centro Ocupacional La Torre de Valencia. Situado en una de las zonas más afectadas por la dana, es una organización con más de 30 años de trayectoria dedicada al desarrollo integral de personas con discapacidad intelectual, y que gracias a los más de 40.000 euros que se recaudaron en la Bienvenida a la Navidad, pudieron adquirir una furgoneta adaptada para facilitar el traslado del alumnado del centro, además de rehabilitar las instalaciones y seguir desarrollando su valiosa labor social.

El comité evaluador valora que los proyectos presentados sean finalistas y con un periodo de ejecución breve. La Bienvenida a la Navidad se convierte en una cita esencial en Alicante que reúne a representantes de la sociedad civil, personas que colaboran con ONG's, empresarios, políticos y, además de la recaudación que se consigue, la asociación benefactora consigue una gran visibilidad en los medios de comunicación que les permite explicar sus fines y proyectos.

Cualquier entidad, organización o asociación sin ánimo de lucro que, habiendo sido legalmente constituida, justifique con su solicitud el cumplimiento de los requisitos que figuran en las bases publicadas en la web corporativa, podrá presentar su candidatura al departamento de Responsabilidad Social Corporativa de Vectalia, a través del correo bienvenidanavidad@vectalia.es. Estos proyectos deberán estar orientados a actividades de carácter social, en aspectos tales como la atención a personas discapacitadas, atención a personas en riesgo o en situación de exclusión social, el acceso a la atención sanitaria y a la educación u otras de naturaleza similar.

El plazo de admisión de candidaturas se cerrará el 1 de noviembre a las 15:00 horas. No se admitirán las candidaturas recibidas con posterioridad a dicha fechas.

