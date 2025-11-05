Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen captada junto a la estación de autobuses de Cáceres. R. H.
Alerta meteorológica

El temporal causa inundaciones en Cáceres y pone en alerta a 11 provincias

La Aemet mantiene aviso naranja por lluvias y tormenta en gran parte de Extremadura, Andalucía y Galicia

Rubén Bonilla, Tania Agúndez y María Fernández

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:51

Comenta

El frente atlántico frío que recorre este miércoles la Península de oeste a este ha dejado lluvias abundantes acompañadas de tormentas y granizo en Extremadura, causando incidencias en la región. Hasta las 15:00 horas, el temporal ha dejado más de 30 litros en puntos como Puebla de Obando y Almendralejo, y rachas de hasta 100 kilométros por hora en Tornavacas y superiores a los 90 en Castuera, Fuente de Cantos, Almendralejo o Peraleda del Zaucejo.

Además, la Universidad de Extremadura ha suspendido toda actividad académica debido al aviso de alerta naranja, ya que entiende que el acceso a los campus puede verse comprometido. Las actividades docentes canceladas este miércoles serán recuperables y las clases se reanudarán mañana salvo que existan nuevas incidencias.

Cáceres se lleva por el momento la peor parte de la borrasca con calles inundadas por un fuerte aguacero sobre las 13:30 horas, que ha provocado inundaciones en las obras del Puente de San Francisco en Cáceres. En concreto, esta zona ha sido una de las afectadas por las intensas lluvias en Cáceres. Las zanjas de las obras en esta barriada se han desbordado y bomberos y Policía Local han acudido a auxiliar a un vehículo que no podía avanzar por una avería causada, según una testigo presencial, al entrarle agua en el motor.

El alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, ha señalado que entre las doce y las dos y media de la tarde han caído en torno a 22 o 23 litros en la ciudad y ha destacado que en media hora se han recogido 18 litros del total. «Una tromba de agua de esas dimensiones es muy difícil de controlar», ha apuntado, destacando que además ha coincidido con la hora de salida de los colegios, lo que ha provocado problemas de tráfico.

El regidor ha indicado que no hay que lamentar daños personales y que el Ayuntamiento está valorando los daños materiales, principalmente en mobiliario público y vehículos. Se ha activado el servicio de protección civil por si a lo largo de la tarde fuese necesario y se está realizando baldeo de todas las zonas donde ha habido inundaciones.

Alerta naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en varias provincias del suroeste y sur peninsular. En Extremadura, el temporal ha causado los mayores estragos, pero también se esperan precipitaciones intensas en puntos de Andalucía occidental.

En Málaga, la Aemet ha afinado la previsión y mantiene el aviso naranja en la capital y en la comarca de la Axarquía, donde se esperan precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las lluvias podrían intensificarse durante la tarde y noche de este miércoles, acompañadas de tormentas y granizo, especialmente en zonas cercanas a la costa. El dispositivo de emergencias está activado y se recomienda evitar desplazamientos innecesarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jesuitas apartan a un sacerdote por presuntos abusos a un menor en Alicante
  2. 2 La nueva heladería del quiosco de la Explanada se acerca a su reapertura
  3. 3 Los vecinos del sur de Alicante se hartan de esperar por las Harineras de Benalúa
  4. 4 Un virulento incendio en una nave industrial de Elda obliga a movilizar 9 dotaciones de bomberos
  5. 5 Estos son los restaurantes que se suman a las Jornadas Gastronómicas de Alicante con menús especiales desde 25 euros
  6. 6 El general Gan Pampols se rompe en su despedida del Consell
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este martes 4 de noviembre en Alicante
  8. 8 La Costa Blanca explora con Wizz Air nuevas rutas a Europa del Este desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  9. 9 Jeremy de León pide paso en el once del Hércules
  10. 10 Alicante se consolida como el campo de pruebas de la élite militar española

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El temporal causa inundaciones en Cáceres y pone en alerta a 11 provincias

El temporal causa inundaciones en Cáceres y pone en alerta a 11 provincias