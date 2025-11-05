El temporal causa inundaciones en Cáceres y pone en alerta a 11 provincias

Rubén Bonilla, Tania Agúndez y María Fernández Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:51 | Actualizado 17:58h. Comenta Compartir

El frente atlántico frío que recorre este miércoles la Península de oeste a este ha dejado lluvias abundantes acompañadas de tormentas y granizo en Extremadura, causando incidencias en la región. Hasta las 15:00 horas, el temporal ha dejado más de 30 litros en puntos como Puebla de Obando y Almendralejo, y rachas de hasta 100 kilométros por hora en Tornavacas y superiores a los 90 en Castuera, Fuente de Cantos, Almendralejo o Peraleda del Zaucejo.

Además, la Universidad de Extremadura ha suspendido toda actividad académica debido al aviso de alerta naranja, ya que entiende que el acceso a los campus puede verse comprometido. Las actividades docentes canceladas este miércoles serán recuperables y las clases se reanudarán mañana salvo que existan nuevas incidencias.

Cáceres se lleva por el momento la peor parte de la borrasca con calles inundadas por un fuerte aguacero sobre las 13:30 horas, que ha provocado inundaciones en las obras del Puente de San Francisco en Cáceres. En concreto, esta zona ha sido una de las afectadas por las intensas lluvias en Cáceres. Las zanjas de las obras en esta barriada se han desbordado y bomberos y Policía Local han acudido a auxiliar a un vehículo que no podía avanzar por una avería causada, según una testigo presencial, al entrarle agua en el motor.

El alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, ha señalado que entre las doce y las dos y media de la tarde han caído en torno a 22 o 23 litros en la ciudad y ha destacado que en media hora se han recogido 18 litros del total. «Una tromba de agua de esas dimensiones es muy difícil de controlar», ha apuntado, destacando que además ha coincidido con la hora de salida de los colegios, lo que ha provocado problemas de tráfico.

El regidor ha indicado que no hay que lamentar daños personales y que el Ayuntamiento está valorando los daños materiales, principalmente en mobiliario público y vehículos. Se ha activado el servicio de protección civil por si a lo largo de la tarde fuese necesario y se está realizando baldeo de todas las zonas donde ha habido inundaciones.

Alerta naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en varias provincias del suroeste y sur peninsular. En Extremadura, el temporal ha causado los mayores estragos, pero también se esperan precipitaciones intensas en puntos de Andalucía occidental.

En Málaga, la Aemet ha afinado la previsión y mantiene el aviso naranja en la capital y en la comarca de la Axarquía, donde se esperan precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las lluvias podrían intensificarse durante la tarde y noche de este miércoles, acompañadas de tormentas y granizo, especialmente en zonas cercanas a la costa. El dispositivo de emergencias está activado y se recomienda evitar desplazamientos innecesarios.