Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Alicante advierte: los conciertos en Multiespacio Rabasa podrían no celebrarse
La Rambla de Barcelona. E. C.

Solo uno de cada tres habitantes de Cataluña tiene el catalán como lengua habitual

El castellano es el idioma más utilizado entre los catalanes

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

El catalán pierde posiciones en Cataluña. Si hace 20 años, el 46% de la población tenía la lengua de Pompeu Fabra como su idioma habitual, en 2023 ese porcentaje bajó al 32%, en torno a uno de cada tres ciudadanos. En valores absolutos, en 2003, el número de catalanohablantes se situaba en 2,5 millones de personas mayores de quince años, mientras que en 2023 la cifra bajó a 2,2 millones, según los datos facilitados este jueves por el Idescat, el instituto de estadística de la Generalitat.

El castellano, por su parte, es la lengua mayoritaria y más empleada en Cataluña. Es el idioma habitual del 46% de los catalanes. Hace 20 años, el porcentaje era del 47%. Lo que ha cambiado en estas dos décadas en Cataluña es la llegada de personas de otros países. En 2023, la población mayor de 15 años sumaba 6,7 millones de personas: en 2003 era de 5,6 millones. El uso del catalán varía mucho según la zona. Así, por ejemplo, en la Cataluña central o en las comarcas tarraconenses del Ebro, el catalán es el idioma habitual para más del 60% de la población, En cambio, en el área metropolitana de Barcelona el porcentaje cae al 24%. El conocimiento del catalán alcanza al 93% de la población.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arranca la contratación para construir 220 nuevas viviendas de protección oficial en la ciudad de Alicante
  2. 2 Estos son los festivos locales en Alicante del calendario laboral 2026
  3. 3 Los Bib Gourmand que arrasan en Alicante: estos son los restaurantes Michelin a buen precio
  4. 4 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  5. 5 Alicante ya tiene nuevo vecino: Papá Noel aterriza y monta su casa más mágica
  6. 6 Persecución en el centro de Alicante: echa a correr tras asaltar a una mujer y deja por el camino un rastro de billetes
  7. 7 Sanidad recomienda el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales ante el aumento de los contagios
  8. 8 Esta es la mejor tapa de las tabernas de Alicante
  9. 9 Estudiantes y docentes de la EASDA se manifiestan para pedir la reubicación del centro
  10. 10 La Aemet reactiva la alerta amarilla en el norte de Alicante: estos son los municipios afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Solo uno de cada tres habitantes de Cataluña tiene el catalán como lengua habitual

Solo uno de cada tres habitantes de Cataluña tiene el catalán como lengua habitual