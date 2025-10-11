Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Hospital Lucus Augusti donde fueron trasladadas las seis personas intoxicadas. G. M.

Seis intoxicados en Lugo tras tomar cafés contaminados con detergente en una pulpería

Los afectados fueron evacuados al Hospital Lucus Augusti con quemaduras en garganta y esófago; Sanidade abre investigación por posible contaminación cruzada

C. P. S.

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:39

Comenta

Seis personas resultaron intoxicadas en la noche del viernes en una pulpería de Lugo tras ingerir cafés que, presuntamente, contenían restos de detergente. Los afectados fueron trasladados al Hospital Lucus Augusti (HULA), donde se les diagnosticaron quemaduras en la garganta y el esófago, permaneciendo en observación.

El incidente tuvo lugar durante las fiestas del San Froilán, cuando un grupo de unas treinta personas estaba cenando en la Pulpería Baralla, situada en la avenida Ronda das Fontiñas. Tras servir los postres y las primeras tazas de café sin problemas, al despachar una segunda ronda los consumidores comenzaron a notar quemazón en la boca y escupieron el líquido inmediatamente, según adelantaba 'El Progreso'.

Varias ambulancias acudieron al local tras el aviso, evacuando a los seis afectados al HULA. Al mediodía del sábado, uno de ellos ya había sido dado de alta, mientras que los otros cinco permanecían ingresados para seguimiento médico.

El responsable del establecimiento ha explicado que el error pudo deberse a una contaminación cruzada, ya que esa segunda ronda de café se preparó cuando ya se habían iniciado las labores de limpieza en la cocina. Según sus declaraciones, el producto de limpieza —inocuo al contacto con la piel, pero peligroso si llega a la boca— podría haber alcanzado el envase del café sin ser detectado.

Por su parte, la Consellería de Sanidad gallega ha confirmado que la Dirección General de Salud Pública iniciará los protocolos de inspección sanitaria en el local para determinar responsabilidades y controlar posibles fallos en el proceso de manipulación de alimentos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana se ceba con Pilar de la Horadada durante la madrugada: 72 personas evacuadas
  2. 2 La Federación de Hogueras quiere llevar la Gala de Candidatas a Bellees al corazón de la Fiesta en Alicante
  3. 3 Emergencias emite un aviso especial por lluvias torrenciales y pide extremar la precaución en barrancos
  4. 4 El peligro continúa: Aemet alerta de lluvias torrenciales este sábado en Alicante
  5. 5 Las tormentas descargan con fuerza en Torrevieja: 50 litros en menos de una hora y calles inundadas
  6. 6 El Laboratorio de Climatología de la UA avisa de la llegada de tormentas a la costa en las próximas horas que dejarán «lluvias muy fuertes»
  7. 7 La dana remite en Alicante: Aemet rebaja la alerta roja, pero mantiene la naranja en el litoral
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este viernes 10 de octubre en Alicante
  9. 9 Estas son las carreteras cortadas en Alicante por la dana
  10. 10 Los bomberos han atendido 20 incidencias por el temporal de lluvia y viento durante la madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Seis intoxicados en Lugo tras tomar cafés contaminados con detergente en una pulpería

Seis intoxicados en Lugo tras tomar cafés contaminados con detergente en una pulpería