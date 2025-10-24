Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Opinión

La polio, ¿por qué es necesario seguir hablando de ella?

El día 24 de octubre se celebra el Día mundial para la erradicación de la polio y todos los clubes rotarios del mundo organizamos eventos para visualizar esta lucha y recaudar fondos para lograrlo

Rotary

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:54

Comenta

La poliomielitis o polio, es una enfermedad infecciosa de triste recuerdo para muchas personas de edad. Hasta que en 1963 no se introdujo la vacuna oral en España, muchos niños quedaron con parálisis y secuelas permanentes. Sus epidemias constituían una auténtica tragedia de salud pública. Ocasionada por un virus, no tenía tratamiento eficaz. Las campañas de vacunación masiva la hicieron retroceder hasta desaparecer en la mayor parte de los países de nuestro entorno.

Rotary, como organización mundial y sin ser una organización del ámbito sanitario, financió una campaña de vacunación en Filipinas en 1979. El éxito abrió el camino a la lucha contra la enfermedad. En 1985, Rotary cambia su programa 'Polio2005' por el de 'Polio Plus' asumiendo otras funciones (administrativas, captación de fondos, voluntariado e incidencia política) además de la financiación de las vacunas. En 1988 todavía unos 350.000 niños quedaban paralíticos cada año en el mundo, (¡1.000 niños diarios!).

A la vista de los resultados que se iban obteniendo con la vacunación, se fundó el GPEI (Grupo Polio Erradicación Iniciativa) formado por OMS, UNICEF, Rotary y CDC de Atlanta. Posteriormente se unieron la Fundación de Bill y Melinda Gates y GAVI. Su trabajo ha conseguido reducir los casos en un 99,9%. En la actualidad solo quedan casos por «virus salvaje» en dos países, Pakistán y Afganistán y a fecha 3 de octubre se habían registrado 33 casos. Y digo Virus salvaje porque hay otros virus derivados de la vacuna oral, que es de virus atenuados, pero que en sujetos con enfermedades crónicas o bajos de defensas puede «mutar» y convertirse en agresivo.

En los últimos años, desde la COVID 19, se analizan las aguas residuales de muchas ciudades y se ha detectado virus polio en varias ciudades de Europa, también en Barcelona se detectó este virus en Septiembre del 2024. Esto significa que no podemos bajar la guardia, seguir manteniendo un alto índice de cobertura vacunal y seguir luchando por la erradicación de la enfermedad a nivel mundial.

El día 24 de octubre se celebra el Día mundial para la erradicación de la polio y todos los clubes rotarios del mundo organizamos eventos para visualizar esta lucha y recaudar fondos para lograrlo. En varias poblaciones de la comarca de la Marina estaremos presentes con eventos y exposiciones.

Ayúdanos a conseguir esta meta. Os esperamos a todos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Derriban el edificio del antiguo Sfera de Maisonnave para levantar un nuevo gigante comercial en Alicante
  2. 2 Así será el edificio Maisonnave 22, la nueva catedral del comercio urbano de Alicante
  3. 3 Alerta por salmonela en una cúrcuma en polvo distribuida en Alicante
  4. 4 Alicante no encuentra policías para cubrir la maratón del 30 de noviembre
  5. 5 Todo sobre el Oktoberfest en la plaza de toros de Alicante: horarios, cervezas y actividades
  6. 6 «Alicante era impresionante» o la añoranza del alma comercial del centro
  7. 7 Alicante no tendrá bono comercio este año
  8. 8 Ortiz le ofrece a Soldevila seguir en el Hércules hasta 2029
  9. 9 Alicante descubre a sus Reyes Magos 2026
  10. 10 La ruta de las fiestas de Halloween en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La polio, ¿por qué es necesario seguir hablando de ella?

La polio, ¿por qué es necesario seguir hablando de ella?