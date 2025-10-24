La polio, ¿por qué es necesario seguir hablando de ella?

Comenta Compartir

La poliomielitis o polio, es una enfermedad infecciosa de triste recuerdo para muchas personas de edad. Hasta que en 1963 no se introdujo la vacuna oral en España, muchos niños quedaron con parálisis y secuelas permanentes. Sus epidemias constituían una auténtica tragedia de salud pública. Ocasionada por un virus, no tenía tratamiento eficaz. Las campañas de vacunación masiva la hicieron retroceder hasta desaparecer en la mayor parte de los países de nuestro entorno.

Rotary, como organización mundial y sin ser una organización del ámbito sanitario, financió una campaña de vacunación en Filipinas en 1979. El éxito abrió el camino a la lucha contra la enfermedad. En 1985, Rotary cambia su programa 'Polio2005' por el de 'Polio Plus' asumiendo otras funciones (administrativas, captación de fondos, voluntariado e incidencia política) además de la financiación de las vacunas. En 1988 todavía unos 350.000 niños quedaban paralíticos cada año en el mundo, (¡1.000 niños diarios!).

A la vista de los resultados que se iban obteniendo con la vacunación, se fundó el GPEI (Grupo Polio Erradicación Iniciativa) formado por OMS, UNICEF, Rotary y CDC de Atlanta. Posteriormente se unieron la Fundación de Bill y Melinda Gates y GAVI. Su trabajo ha conseguido reducir los casos en un 99,9%. En la actualidad solo quedan casos por «virus salvaje» en dos países, Pakistán y Afganistán y a fecha 3 de octubre se habían registrado 33 casos. Y digo Virus salvaje porque hay otros virus derivados de la vacuna oral, que es de virus atenuados, pero que en sujetos con enfermedades crónicas o bajos de defensas puede «mutar» y convertirse en agresivo.

En los últimos años, desde la COVID 19, se analizan las aguas residuales de muchas ciudades y se ha detectado virus polio en varias ciudades de Europa, también en Barcelona se detectó este virus en Septiembre del 2024. Esto significa que no podemos bajar la guardia, seguir manteniendo un alto índice de cobertura vacunal y seguir luchando por la erradicación de la enfermedad a nivel mundial.

El día 24 de octubre se celebra el Día mundial para la erradicación de la polio y todos los clubes rotarios del mundo organizamos eventos para visualizar esta lucha y recaudar fondos para lograrlo. En varias poblaciones de la comarca de la Marina estaremos presentes con eventos y exposiciones.

Ayúdanos a conseguir esta meta. Os esperamos a todos.