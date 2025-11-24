Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Escolares de Alicante durante una visita a las instalaciones del MOE en Rabasa. Miriam Gil Albert

Premios Ejército 2026: temas, categorías y premios para los colegios participantes

La convocatoria pone el foco en la efeméride central: el 250.º aniversario de la contribución militar española a la independencia de los Estados Unidos

A.H.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:01

El Ejército de Tierra ha abierto la convocatoria de la 61.ª edición de los Premios Ejército en la modalidad de Enseñanza Escolar. A este certamen podrán optar los trabajos elaborados de forma colectiva por los alumnos de una clase o curso, siempre bajo la coordinación de un docente. La propuesta debe ser, por tanto, el resultado de un proyecto conjunto dirigido por un profesor y desarrollado íntegramente por los estudiantes.

La nueva edición de los Premios Ejército 2026 ya está en marcha y está dirigida a centros educativos de todo el país cuyos alumnos presenten trabajos relacionados con alguna de las múltiples áreas de actividad del Ejército de Tierra, en cualquier periodo histórico. Este año, además, la convocatoria pone el foco en la efeméride central: el 250.º aniversario de la contribución militar española a la independencia de los Estados Unidos.

Los proyectos podrán abordar, entre otros temas: la efeméride principal establecida para la edición; la historia del Ejército de Tierra y de sus unidades; las actuaciones del Ejército en materia de protección medioambiental; la participación en la Campaña Antártica; las misiones internacionales en las que interviene el Ejército de Tierra; las tradiciones, valores y virtudes militares; las actividades presentes o pasadas del Ejército en distintos ámbitos; personajes, gestas o episodios relevantes protagonizados por unidades del Ejército de Tierra; o acciones de cooperación con administraciones civiles y entidades públicas o privadas.

Las seis categorías:

  • A: alumnos de Educación Primaria.

  • B: alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.

  • C: alumnos de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio.

  • D: estudiantes de Educación Especial entre 6 y 12 años.

  • E: estudiantes de Educación Especial entre 13 y 16 años.

Cada categoría contará con un premio de 2.250 euros, además de trofeo y diploma para el centro ganador. El plazo permanecerá abierto entre el 22 de noviembre de 2025 y el 22 de enero de 2026, ambos inclusive.

Las solicitudes deberán presentarse por una persona física con acreditación de representación (director, jefe de estudios, docente, etc., con la autorización de las familias) o por el propio centro educativo como persona jurídica.

Los trabajos podrán remitirse por correo electrónico -premiosejercito@et.mde.es-; por correo postal o mensajería al Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) -Paseo de Moret 3, 28008 Madrid- de lunes a viernes, de 09:00 a 12:00; o a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa: *https://sede.defensa.gob.es/acceda/procedimientos*.

