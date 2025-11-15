Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos

El joven resbaló y se golpeó la cabeza contra el suelo al intentar separar a los bandos enfrentados en la reyerta

J. M. L.

Guadalajara

Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:00

La localidad de El Casar, en Guadalajara, vive un fin de semana de luto después de la muerte de uno de sus vecinos, un joven de 22 años, durante una pelea entre dos grupos de jóvenes.

El suceso ocurrió en la noche del viernes en una céntrica calle de esta localidad de 13.600 habitantes. El joven tuvo la mala fortuna de resbalar y golpearse la cabeza al caer al suelo cuando trataba de separar a los participantes de la reyerta. Los equipos sanitarios desplazados hasta el lugar -un médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico- nada pudieron hacer por salvar su vida. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El joven fallecido era muy conocido en El Casar ya que era entrenador del equipo de juveniles de fútbol sala de este pueblo cuyo ayuntamiento difundió este sábado un comunicado expresando que el municipio está «roto de dolor» por esta muerte. También la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha emitió un comunicado de condolencia por lo sucedido.

Vecinos de este pueblo llevan tiempo quejándose en las redes sociales de la falta de efectivos de seguridad en la localidad. A este respecto, el alcalde de El Casar, José Luis González Lamola, del PP, declaró que «es lógico que los vecinos entiendan que los efectivos de los cuerpos y seguridad del Estado nunca sean suficientes pero la dotación del cuartel está prácticamente al cien por cien y pronto incorporaremos dos policías locales más».

