Dos bomberos frente a la vivienda incendiada 112 Comunidad de Madrid

Muere un hombre de 96 años en el incendio de una vivienda en Madrid

Otras nueve personas han sido atendidas por inhalación de humo, entre ellas la cuidadora del hombre de avanzada edad

EP

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

Un hombre de 96 años ha muerto en el incendio de una vivienda en la localidad madrileña de Las Rozas y un total de nueve personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, entre ellas una mujer de 50 años, que era la cuidadora del fallecido y que ha sido trasladada a un hospital cercano, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

Poco antes de las 4.00 horas de la madrugada de este lunes, el centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid recibió una llamada avisando del incendio en un chalet ubicado en la calle Comunidad Castilla y León del municipio de Las Rozas de Madrid.

Inmediatamente, el 112 ha derivado el aviso al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que ha desplazado hasta el lugar a cinco dotaciones, además de al Summa 112 y al Samu Protección Civil de Las Rozas.

Una vez allí, los bomberos han comprobado que el fuego estaba localizado en una de las habitaciones de la vivienda, más concretamente en un dormitorio donde se encontraba la víctima. Han extinguido con rapidez el incendio, mientras que el resto del chalet, que tiene varias plantas, estaba afectado por el humo.

El Summa 112 ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 96 años y también han atendido a nueve personas más por intoxicaciones leves por inhalación de humo, entre las que se encontraba la cuidadora de la víctima de avanzada edad, que ha sido trasladada con intoxicación leve al Hospital Puerta de Hierro.

Finalmente, los bomberos han revisado también los chalets de al lado, que no han sido afectados ni por ni por calor ni por humo. Por su parte, la Guardia Civil se ha puesto al mando de la investigación para esclarecer lo ocurrido, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

