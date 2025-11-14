Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El aeropuerto de Alicante-Elche ya supera los 17 millones de pasajeros este 2025 tras un octubre de récord
Coche de los Mossos d'Esquadra. EP

Los Mossos investigan a un hombre por presuntamente matar a su padre en Barcelona

El hijo habría tratado de suicidarse en el Metro

EP

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:49

Comenta

Los Mossos d'Esquadra están investigando a un hombre de 49 años por presuntamente matar a su padre, cuyo cuerpo fue localizado a primera hora de la tarde de este jueves en el distrito de Sant Martí de Barcelona con diversos indicios de violencia, informan en un comunicado este viernes.

Los investigadores supieron que el hijo se intentó suicidar en el Metro y lo relacionaron como el presunto autor de los hechos.

Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario, donde sigue ingresado.

La policía catalana se desplazó al lugar de los hechos después de saber que en el interior de un piso de una finca situada en este distrito había un cuerpo sin vida de un hombre, e inmediatamente se activaron los investigadores de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) y agentes de la Policía Científica para analizar la escena del crimen.

Por su relación familiar, los mossos lo investigan como un posible caso de violencia doméstica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de la playa de San Juan de Alicante piden un cartel al estilo de Hollywood
  2. 2 Un buitre leonado de más de dos metros obliga a activar una alerta junto al aeropuerto de Alicante-Elche
  3. 3 Nueva cita para crear el pulmón más verde de Alicante con dos mil nuevos árboles
  4. 4 Un incendio en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa obliga a confinar pacientes y personal sanitario
  5. 5 El error que delató a un reclamado por los juzgados de Almería en El Campello
  6. 6 La Universidad de Alicante reformará uno de sus edificios más transitados: «Es incómodo»
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 13 de noviembre en Alicante
  8. 8 Villena denuncia el enterramiento de 346.000 toneladas de residuos de la dana en un vertedero privado sin tratamiento
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 Juanfran Pérez Llorca comprueba sobre el terreno los daños causados por el incendio en el Hospital de la Marina Baixa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Los Mossos investigan a un hombre por presuntamente matar a su padre en Barcelona

Los Mossos investigan a un hombre por presuntamente matar a su padre en Barcelona