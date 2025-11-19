Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Una persona se cubre con una bufanda este martes. EFE

Llega el primer gran temporal invernal con nieve desde los 300 metros y máximas por debajo de los 10ºC

AEMET mantiene el aviso especial por un episodio que se intensificará entre el jueves y el viernes y que afectará a amplias zonas del país

Miguel G. Casallo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:49

España encara desde este miércoles un episodio invernal severo marcado por un acusado desplome de las temperaturas y nevadas que afectarán a gran parte del tercio norte peninsular hasta última hora del viernes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo el aviso especial que lanzó el martes por la llegada de una masa de aire ártico, un fenómeno que traerá nieve desde cotas de 300 metros y heladas generalizadas.

Desde la tarde de este miércoles, se establecerá sobre el Cantábrico un flujo húmedo del norte con largo recorrido marítimo que generará precipitaciones moderadas y persistentes. Estas serán inicialmente en forma de nieve a partir de 900-1.200 metros, con espesores superiores a cinco centímetros en la cordillera Cantábrica, la cara norte de los Pirineos y zonas próximas a la divisoria.

La situación empeorará rápidamente. Durante la mañana del jueves, la cota de nieve descenderá por debajo de los 600 metros de forma generalizada en el tercio norte. A partir del mediodía, las nevadas podrán afectar incluso a zonas bajas del interior del País Vasco, Navarra y el norte y este de Castilla y León. El punto álgido del episodio está previsto entre las últimas horas del jueves y la mañana del viernes, con cotas situadas en torno a 300-400 metros en el Cantábrico oriental y el alto Ebro, y posibles desplomes adicionales.

Las acumulaciones serán especialmente destacadas en la cordillera Cantábrica, donde se podrán superar los 20 centímetros en 24 horas y alcanzar los 40 en áreas de mayor altitud y exposición al flujo del norte. Durante el viernes, podrán añadirse entre 10 y 20 centímetros más en varios sistemas montañosos del norte. También se esperan nevadas de menor intensidad en el sur del Sistema Ibérico y en el Sistema Central.

El temporal llegará acompañado de un descenso térmico notable. AEMET prevé que las temperaturas máximas se sitúen por debajo de los 10ºC en amplias zonas de la Península, salvo en el cuadrante suroeste y los litorales. Las heladas se extenderán, con especial incidencia en Pirineos, donde podrán ser fuertes, y de forma moderada en el resto de entornos montañosos de la mitad norte y en las Béticas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha alertado de posibles afecciones en la circulación, especialmente entre el jueves y el viernes en áreas de Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León y Huesca, coincidiendo con el tramo más adverso del temporal.

