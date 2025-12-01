Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
L. V.

Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista

Agentes de la Policía Nacional han encontrado el cuerpo de la mujer con heridas de arma blanca y el hombre se habría lanzado desde el balcón

Almudena Santos

Almudena Santos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:50

Comenta

Eran las 22.00 horas de este domingo, 30 de noviembre, cuando los agentes de la Policía Nacional recibían una llamada alertando de que un hombre se había lanzado desde un balcón en Torrejón de Ardoz. Al personarse en el lugar de los hechos, los efectivos encontraron también el cuerpo sin vida de una mujer que, además, presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Según informan fuentes policiales, ambos eran un matrimonio de 45 años ella y 44 él. Y aunque todavía permanecen todas las hipótesis abiertas, todo parece indicar que el hombre, tras matar a su pareja, con quien tenía dos hijos menores de edad, se ha quitado la vida. Desde Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid confirman que los hechos están siendo investigados como un posible caso de violencia de género.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello a un hombre en patinete en la avenida de Novelda de Alicante
  2. 2 Una ingenua expulsión salva al Hércules de Beto en Tarragona (2-2)
  3. 3 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 30 de noviembre en Alicante
  4. 4 El robot que quiere ser perro guía de personas ciegas
  5. 5 Cuenca y Rovira, los próximos en pasar por la comisión de la dana en el Congreso
  6. 6 El PP critica que Morant «falta al respeto» y «machaca» a la provincia de Alicante
  7. 7 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  8. 8 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  9. 9 Rescatan a un hombre tras sufrir una caída frente a la Cova Ampla del Montgó
  10. 10 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista

Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista