Ocho heridos por inhalación de humo en un incendio en Toledo El fuego se ha originado en un piso por una explosión de gas en un piso

J. M. L. Toledo Martes, 2 de diciembre 2025, 10:36 | Actualizado 12:09h.

Una explosión de gas en un piso de la ciudad de Toledo causó este martes ocho heridos por inhalación de humo que tuvieron que ser evacuados al Hospital Universitario de Toledo.

Los hechos ocurrieron en el número 2 de la avenida de Portugal, en el barrio de Buenavista, el distrito con la población más envejecida de Toledo y muy próximo a una residencia de mayores y a una casa sacerdotal. Una explosión en un primer piso hacia las 9 de la mañana generó fuertes llamas visibles desde el exterior del edificio y una gran columna de humo que ascendió a los pisos superiores por la fachada y por el tiro de la escalera interior.

Según informó el sargento de bomberos del parque de Toledo, Alberto Félix, «el fuego se inició en una zona anexa a la cocina, junto al pasillo, donde había otras dos bombonas y ahora los técnicos tendrán que evaluar si ha habido algún daño en la estructura del edificio».

«Los bomberos han recomendado confinar a los vecinos en sus pisos con medidas de protección para evitar que el humo entrara en las viviendas mientras los bomberos han ido enfriando la zona», declaró el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que se acercó hasta el lugar. «Lo más importante es que no ha habido víctimas mortales», añadió el alcalde, que también quiso agradecer públicamente la rápida actuación de los bomberos de Toledo y de vecinos anónimos como un agente de Guardia Civil y un bombero del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, que ayudaron en las labores de rescate de vecinos atrapados por el humo.

Dos menores afectados

A la zona del incendio acudieron también efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local así como dos ambulancias y dos UVIs móviles que se encargaron de trasladar a ocho personas afectadas por inhalación de humo, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, un niño de dos años y una bebé de pocos meses.

También tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo un hombre de 52 años, habitante del piso donde se inició el fuego, con heridas leves y crisis de ansiedad.