Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mehdi Puch no jugará con el Hércules hasta enero
Imagen del edificio incendiado. Ayuntamiento de Toledo

Ocho heridos por inhalación de humo en un incendio en Toledo

El fuego se ha originado en un piso por una explosión de gas en un piso

J. M. L.

Toledo

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:36

Comenta

Una explosión de gas en un piso de la ciudad de Toledo causó este martes ocho heridos por inhalación de humo que tuvieron que ser evacuados al Hospital Universitario de Toledo.

Los hechos ocurrieron en el número 2 de la avenida de Portugal, en el barrio de Buenavista, el distrito con la población más envejecida de Toledo y muy próximo a una residencia de mayores y a una casa sacerdotal. Una explosión en un primer piso hacia las 9 de la mañana generó fuertes llamas visibles desde el exterior del edificio y una gran columna de humo que ascendió a los pisos superiores por la fachada y por el tiro de la escalera interior.

Según informó el sargento de bomberos del parque de Toledo, Alberto Félix, «el fuego se inició en una zona anexa a la cocina, junto al pasillo, donde había otras dos bombonas y ahora los técnicos tendrán que evaluar si ha habido algún daño en la estructura del edificio».

«Los bomberos han recomendado confinar a los vecinos en sus pisos con medidas de protección para evitar que el humo entrara en las viviendas mientras los bomberos han ido enfriando la zona», declaró el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que se acercó hasta el lugar. «Lo más importante es que no ha habido víctimas mortales», añadió el alcalde, que también quiso agradecer públicamente la rápida actuación de los bomberos de Toledo y de vecinos anónimos como un agente de Guardia Civil y un bombero del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, que ayudaron en las labores de rescate de vecinos atrapados por el humo.

Dos menores afectados

A la zona del incendio acudieron también efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local así como dos ambulancias y dos UVIs móviles que se encargaron de trasladar a ocho personas afectadas por inhalación de humo, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, un niño de dos años y una bebé de pocos meses.

También tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo un hombre de 52 años, habitante del piso donde se inició el fuego, con heridas leves y crisis de ansiedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre ahogado en el puerto de Alicante
  2. 2 El socio del Real Madrid en el Bernabéu construirá en Alicante un complejo para conciertos y un nuevo estadio de fútbol
  3. 3 La mejor cadena de pizzas de España está en Alicante
  4. 4 Nuevos food trucks, más casetas y hasta el Tren de la Navidad: así será la Feria más grande de la historia en este municipio de Alicante
  5. 5 El centro de Alicante se prepara para afrontar dos días de cortes de luz
  6. 6 Los pubs del Casco Antiguo de Alicante volverán a abrir este puente hasta las 3.30 horas tras quedar suspendida la ZAS
  7. 7 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 1 de diciembre
  8. 8 Alicante estrena su mayor hub de recarga eléctrica para coches: 14 puntos en pleno centro
  9. 9 Retrasos en el TRAM de Alicante en plena hora punta por una incidencia ya resuelta
  10. 10 La Policía Nacional irrumpe en dos negocios de Benidorm usados como tapadera para el tráfico de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Ocho heridos por inhalación de humo en un incendio en Toledo

Ocho heridos por inhalación de humo en un incendio en Toledo