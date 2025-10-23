Hidraqua refuerza su estrategia contra el cambio climático La compañía dispone de infraestructuras más resilientes, uso de agua regenerada y desarrollo de herramientas de innovación

El cambio climático ha configurado una nueva realidad en la que los fenómenos meteorológicos extremos impactan en nuestra vida cotidiana y transforman los entornos que habitamos. Este nuevo escenario demanda acciones inmediatas y efectivas, como la gestión innovadora en el ciclo del agua que implanta Hidraqua en los municipios que gestiona en la Comunitat Valenciana

Cada 24 de octubre, se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático para concienciar sobre sus efectos en la salud humana, los ecosistemas y la estabilidad socioeconómica de los territorios. El impacto de eventos extremos como las DANA, las sequías o los incendios en nuestro país, evidencia la necesidad de actuar frente a sus consecuencias.

Esto tiene un claro reflejo en la Comunitat Valenciana, donde las lluvias intensas se alternan con periodos de sequia que afectan a todo el territorio. Por eso, desde Hidraqua, empresa del grupo Veolia que gestiona el ciclo del agua en casi un centenar de municipios valencianos, se apuesta por el desarrollo de infraestructuras más resilientes, el uso de agua regenerada y la innovación para ser más eficientes y sostenibles.

Alternativas para asegurar la disponibilidad de agua

La creciente escasez de agua en España exige una gestión diversificada de los recursos hídricos para no depender exclusivamente de las fuentes de agua convencional y de las condiciones climáticas. En la Comunitat Valenciana, a través de Hidraqua, este es uno de los retos a los que se enfrenta el grupo y que trata de paliar con la puesta en marcha de diversos proyectos centrados en el uso de agua regenerada.

Dos son las estrategias principales. La primera es la reutilización de aguas residuales tratadas para nuevos usos urbanos, agrícolas e industriales, con ejemplos representativos como el sistema Guardian, la infraestructura fija contra incendios más grande de Europa, ubicada en el Parc Natural del Túria (La Vallesa), entre los municipios de Riba-roja de Turia y Paterna. Cuenta con 40 cañones de agua que se abastecen de agua regenerada para refrescar la zona. Del mismo modo, el proyecto Horizon CircSyst busca impulsar la economía circular con el uso industrial del agua regenerada. También, el uso urbano llevado a cabo por empresas mixtas, como Aguas de Alicante, donde el agua regenerada sirve para el riego de un 83% de las zonas verdes de la ciudad de Alicante a través de una Doble Red. En Elche, la reutilización de aguas regeneradas alcanza el 100%, con aproximadamente 10 Hm3 anuales destinados al riego agrícola y al mantenimiento ambiental del humedal del Clot de Galvany.

En la actualidad, Veolia en España reutiliza aproximadamente el 15% de las aguas residuales tratadas.

La segunda estrategia es la desalinización de agua marina y salobre (agua con menor proporción de sal que la marina), para garantizar el suministro ante la escasez hídrica y el aumento de la demanda. Una instalación clave para este propósito es la desalinizadora de Bahía de Palma en Mallorca que constituye la principal fuente de suministro de agua potable en la isla. La experiencia global del grupo contribuye al desarrollo de soluciones de desalinización en España, ya que en la actualidad, el 18% de las plantas desalinizadoras del mundo utilizan tecnologías de Veolia.

Por otro lado, las fuertes lluvias y sus consecuencias son también un reto al que hacer frente en la Comunitat Valenciana, donde Aguas de Alicante ha puesto en marcha proyectos ya consolidados como el Parque de la Marjal, que celebra estos días su décimo aniversario como infraestructura que evita inundaciones, gracias a su capacidad de 45.000 m3 de almacenaje. Proyectos de este tipo se están desarrollando en diversas zonas del territorio a través de la colaboración de Hidraqua con los ayuntamientos.

Energías renovables para un futuro más sostenible

Por otro lado, Veolia encabeza el sector de la eficiencia energética en España, gracias a su experiencia en soluciones basadas en la generación de energía local descarbonizada. El grupo diseña soluciones flexibles e innovadoras que aseguran un suministro de energía ininterrumpido, mejorando el bienestar de las personas y cuidando del planeta.

Una de estas soluciones es la gestión eficiente de la biomasa forestal, que previene incendios y transforma estos residuos vegetales en energía verde, fomentando la economía circular. La compañía produce más de 300.000 toneladas anuales de biomasa certificada SURE, cumpliendo los más altos estándares europeos de sostenibilidad.

Por otra parte, la geotermia se presenta como una alternativa energética limpia e inagotable, ya que utiliza el calor del subsuelo para proveer calefacción, refrigeración y agua caliente de manera constante. En 2024, Veolia implementó este servicio para más de 100 clientes de los sectores municipal, terciario y residencial.

Otra iniciativa para la descarbonización son las redes de frío y calor, como el proyecto de Ecoenergies Barcelona, la primera red urbana a nivel mundial de frío ecológico y calor renovable, fruto de una alianza estratégica entre el Ayuntamiento de Barcelona y Veolia. Se trata de otro ejemplo paradigmático de economía circular: esta red recupera el frío residual de la central de Enagás en el Puerto de Barcelona, a la vez que aprovecha el calor de la biomasa obtenida en la poda de parques y jardines urbanos.

En algunas de sus empresas mixtas como Aguas de Alicante este compromiso se pone de manifiesto con cifras como la producción de 3,6 GW/ hora en 2024, procedente de la energía generada en instalaciones propias mediante cogeneración y la instalación de energía fotovoltaica. También, con un consumo del 100% de energía eléctrica procedente de fuentes renovables. Sobre su huella de carbono, dicha empresa ha logrado además una reducción de más de un 30% en 2024 con respecto a 2022. Aigües d'Elx ha integrado la generación de energía renovable en su proceso de depuración, logrando una producción anual de 2,8 GWh mediante cogeneración y energía fotovoltaica para el autoconsumo de sus operaciones.

Transformar los residuos en recursos

Veolia también centra su estrategia en la creación de cadenas de valor verdaderamente circulares en las que los residuos se transforman en materias primas de alta calidad, promoviendo sistemas de producción y consumo más eficientes y reduciendo el uso de materias primas y energía.

Para tal fin, Veolia opera dos plantas de reciclaje de plásticos. La Red by Veolia (Sevilla) procesa más de 120.000 toneladas anuales de plásticos posconsumo, industriales y agrícolas. TorrePET by Veolia (Badajoz) se especializa en PET alimentario de alta calidad, siendo la primera empresa en España con certificación 'Fin de Condición de Residuo'.

Asimismo, destacan el Centro Integral de Valorización del Maresme (Mataró, Barcelona), que procesa 280.000 toneladas anuales de residuos mediante plantas de selección, compostaje, metanización y recuperación energética; y el Centro de Tratamiento Las Lomas (Madrid), donde se separan materiales reciclables de residuos domésticos y se valorizan los rechazos para generar energía eléctrica. También, la Planta de secado de lodos de la fábrica de cemento CEMEX de Alicante, gestionada por Aguas de Alicante, en la que el 52% de los lodos generados en las depuradoras han tenido como destino la valorización energética en dicha planta.

Con una gestión integrada en los ámbitos del agua, la energía y los residuos, Veolia contribuye a paliar los efectos del cambio climático, fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad y apostando por la innovación como motor de la transformación ecológica.

«Ecología que protege»

La ecología que protege es un concepto promovido por Veolia, e integrado por Hidraqua y sus empresas mixtas, que aúna el progreso humano y la protección del medioambiente para acompañar a sus clientes municipales, industriales y del sector agrícola en su transición hacia la sostenibilidad. Para ello, prioriza la innovación y la digitalización como impulsores de los tres objetivos clave de su programa estratégico GreenUp: descarbonizar, descontaminar y regenerar los recursos. A través de tecnologías avanzadas como gemelos digitales, IoT, big data e IA generativa, se mejora la eficiencia operativa y se anticipan incidencias, contribuyendo al desarrollo de infraestructuras más eficientes, respetuosas con el medioambiente y resilientes ante el cambio climático.

En este sentido, cabe destacar que Hidraqua es la empresa privada que más fondos PERTE de digitalización ha conseguido a nivel nacional para la puesta en marcha de proyectos en los municipios valencianos. En concreto, más del 50% de los fondos de toda España corresponden a la Comunitat Valenciana, con una cifra cercana a los 16,5 millones de euros y que va a permitir la instalación de sistemas de telelectura, el desarrollo de gemelos digitales o la implantación de medidas para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos.