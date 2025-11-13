El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar El Ministerio de Agricultura eleva las restricciones a todo el país por el avance del virus por la Península Ibérica

José A. González Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:59 | Actualizado 10:07h. Comenta Compartir

Dos días después de prohibir la cría de aves de corral al aire libre en casi 1.200 municipios de España, el Ministerio de Agricultura va un paso más allá y eleva las restricciones a todo el país por la expansión del virus de la gripe aviar. En una nueva orden publicada esta mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha entrado en vigor este mismo jueves, el Ejecutivo establece el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de crías, ya sean explotaciones ecológicas, autoconsumo o que produzcan huevos o carne.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información