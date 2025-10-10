Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La Fiscalía pide ahora prisión para el hombre que violó a su hija en Lleida

El acusado está en libertad provisional con una orden de alejamiento de la víctima

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:09

La Fiscalía ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Lleida para pedir el ingreso en prisión del hombre de 40 años que fue detenido el pasado domingo por haber violado presuntamente a su hija, de 21, en plena calle y en presencia de su otro hijo de ocho años. El acusado quedó en libertad provisional el pasado miércoles, tras prestar declaración en un juzgado de violencia contra la mujer. La magistrada decretó su libertad con medidas cautelares: una orden de alejamiento de la víctima de 200 metros y la prohibición de comunicarse con ella.

Según fuentes judiciales, ninguna de las partes reclamó su ingreso en prisión y la jueza le dejó en libertad. En cualquier caso, el hombre, tras declarar en sede judicial, quedó libre y casi lo primero que hizo fue a ver a su hija, la víctima. Quebrantó la orden de alejamiento y volvió a ser detenido el pasado miércoles. Después de ser arrestado por segunda vez, volvió a pasar a disposición judicial. La justicia celebró un juicio rápido. Dictó una sentencia de conformidad y le condenó a 4 meses de cárcel. Esta pena quedó suspendida por un periodo de 2 años sin delinquir, ya que el acusado no tenía antecedentes penales. La Fiscalía también ha recurrido ese auto de suspensión de pena y ha pedido su ingreso en prisión para cumplir la condena de 4 meses.

El hombre fue detenido el domingo de madrugada. Eran las tres de la noche, entre el sábado y el domingo. En pleno centro de Lleida, unos vecinos de la zona llamaron a la Guardia municipal para denunciar que dos personas estaban manteniendo relaciones sexuales en la calle. Cuando los agentes identificaron a la pareja, comprobaron que eran padre e hija. Además, les acompañaba un menor, el hijo del acusado, de ocho años. El hombre fue detenido de inmediato, acusado de agresión sexual. La víctima ha declarado que ya había abusado de ella en varias ocasiones y que la emborrachaba. La mujer del investigado le ha denunciado además por maltratos, cometidos presuntamente cuando vivían en Colombia.

