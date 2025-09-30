Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Estos son los municipios de Alicante donde más ha llovido este martes
Bomberos forestales trabajan para controlar el incendio. Infocam

Estabilizado el incendio de Guadalajara que ha quemado 3.000 hectáreas

Sigue sin estar controlado y aún se tardará varios días en su extinción

J. M. L.

Guadalajara

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:55

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara que comenzó el pasado 19 de septiembre quedó estabilizado este martes y entró en nivel cero de emergencia después de haber arrasado cerca de 3.000 hectáreas, 300 de ellas en la cercana provincia de Segovia. Aunque sigue sin estar controlado, se confía en que «resten días de trabajo para extinguir el fuego porque aún queda mucha tarea», según informó este martes el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar.

Dada la buena evolución del fuego, las visitas al paraje natural del Hayedo de la Tejera Negra volvieron a permitirse este martes y también se reabrió al tráfico la carretera provincial GU-187. En la zona del incendio permanecen medios terrestres y aéreos de Castilla-La Mancha y Castilla y León así como del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precisamente este martes finalizó oficialmente la campaña de incendios en Castilla-La Mancha y los sindicatos de la empresa pública encargada de la prevención y extinción (GEACAM) anunciaron un calendario de movilizaciones para acabar con la temporalidad, la precariedad y los recortes en las campañas de extinción.

«El dispositivo y las fechas de activación y desactivación de medios no van de la mano con la situación climatológica. Simplemente se planifica una campaña de extinción en base a un presupuesto en vez de realizarse conforme a la situación real de nuestros bosques y el riesgo de incendios que existe», indicó Diego Rubio, representante de UGT. «El caso del incendio de Guadalajara es sólo la punta del iceberg de lo que está pasando en los últimos años porque el día que comenzó el fuego el 70 por ciento de los trabajadores de extinción de la provincia de Guadalajara estaban realizando trabajos de poda y desbroce en el monte en lugar de estar combatiendo el incendio», añadió el representante sindical.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La suspensión de clases en 13 municipios por las lluvias y tormentas este martes afecta a más de 39.000 alumnos
  2. 2 Lista de municipios de Alicante con alerta naranja y amarilla este martes por las lluvias y tormentas
  3. 3 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  4. 4 Las tormentas ya acumulan cerca de 110 litros por metro cuadrado en el interior y litoral de Alicante
  5. 5 Alicante cierra playas y parques por la alerta naranja mientras refuerza la seguridad nocturna
  6. 6 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  7. 7 ¿Por qué Torrecilla sigue al frente del Hércules?
  8. 8 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 29 de septiembre
  9. 9 La alerta por lluvias devuelve la pesadilla a Alicante: 28 años de la peor riada en la ciudad
  10. 10 La provincia de Alicante deja atrás la alerta por lluvias este martes tras registrar acumulados por encima de 100 litros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Estabilizado el incendio de Guadalajara que ha quemado 3.000 hectáreas

Estabilizado el incendio de Guadalajara que ha quemado 3.000 hectáreas