Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Detenido en Torrejón de Ardoz el presunto autor del apuñalamiento mortal de una mujer en Madrid

El personal sanitario encontró dentro del domicilio el cuerpo con signos de violencia y varias heridas de arma blanca

EP

Martes, 21 de octubre 2025, 08:32

Comenta

Una mujer de 21 años ha sido asesinada durante la tarde de este lunes tras recibir varias puñaladas con un arma blanca y el presunto autor de la muerte de la joven ha sido detenido de madrugada por la Policía Nacional en un piso de Torrejón de Ardoz, según han informado el 112 Comunidad de Madrid y fuentes policiales.

Alrededor de las 15.00 horas de este lunes, los servicios de emergencia del 112 recibieron una llamada avisando de que se había localizado el cuerpo sin vida de una mujer en la calle de Astillero 3, en el distrito madrileño de Villaverde.

Al lugar se desplazaron tanto agentes de la Policía Científica, el grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, así como una UVI móvil del Summa 112, cuyo personal sanitario encontró dentro del domicilio el cuerpo ya sin vida de la mujer de 21 años, que presentaba signos de violencia y varias heridas de arma blanca, pudiendo solo confirmar el óbito y poniendo el cuerpo a disposición judicial.

La Policía Nacional abrió inmediatamente una investigación para esclarecer lo ocurrido y las gestiones policiales permitieron identificar y localizar un poco más tarde al presunto autor de la muerte en un piso de la localidad de Torrejón de Ardoz.

Finalmente esta madrugada, junto a dotaciones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se ha procedido a la detención de esta persona, según han informado fuentes policiales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen en Alicante a una mujer por fingir ser médico estético y causar lesiones a una paciente tras un tratamiento con ácido hialurónico
  2. 2 Mapa de los cortes de luz en Alicante: horarios y barrios afectados esta semana
  3. 3 La playa de Alicante que desaparece para sobrevivir: el baile de arenas de la Albufereta
  4. 4 El Hércules no acudirá al mercado de parados para cubrir la baja de Soldevila
  5. 5 La red de narcos del puerto de Valencia intentó blanquear dinero en Altea Hills: 900.000 euros en B por una villa
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7 Dos administradores concursales de Alicante, a juicio por desviar fondos desde una empresa en quiebra
  8. 8 Alicante afronta una semana «muy cálida» en la recta final de octubre con temperaturas superiores a 35 grados
  9. 9 La Ciudad de la Justicia de Alicante costará 78 millones y estará lista entre finales de 2026 y principios del 2027
  10. 10 El Hércules confirma la grave lesión de Soldevila: rotura de ligamentos y adiós a la temporada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Detenido en Torrejón de Ardoz el presunto autor del apuñalamiento mortal de una mujer en Madrid

Detenido en Torrejón de Ardoz el presunto autor del apuñalamiento mortal de una mujer en Madrid