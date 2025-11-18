Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Lugar precintado por los Mossos d'Esquadra Efe

Detenido en l'Hospitalet de Llobregat por presuntamente tirar a su madre por el balcón

La mujer, de avanzada edad, ha fallecido en el centro sanitario al que fue trasladada

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:07

Una mujer ha perdido este martes la vida tras caer desde el balcón de su casa, en L'Hospitalet de Llobregat. Los Mossos investigan las circunstancias del fallecimiento y no se descarta que se trate de un homicidio. La Policía catalana interroga al hijo de la víctima, de unos 40 años, y trata de esclarecer si tiene responsabilidad con el suceso o si estamos ante un accidente o un suicidio.

La mujer, de 70 años, ha perdido la vida en el hospital de Bellvitge, como consecuencia de las graves heridas que le ha provocado la caída. El suceso ha ocurrido en torno a la una de la madrugada de este martes. El hijo ha sido detenido en un primer momento por la Guardia Urbana de L'Hospitalet. El caso está en manos de los Mossos, de su división de investigación criminal, que no ha confirmado aún que se trate de un homicidio.

Los agentes recibieron el aviso por parte de unos vecinos. Se personaron en el lugar de los hechos sobre las doce de la noche, momento en el que procedieron a la detención del varón. También acudieron a la vivienda los servicios sanitarios, que atendieron a la mujer, que todavía estaba viva. Los médicos acabaron confirmando su muerte prácticamente a su llegada al hospital de Bellvitge.

