Rescate de varios menores en El Hierro EP

Detenido por intentar hacer pasar a su hijo como un menor no acompañado llegado en patera

En realidad, el menor habría entrado en España a principios de octubre a través de un vuelo procedente de Casablanca junto a su padre

EP

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:57

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tenerife a un ciudadano extranjero por un presunto delito de abandono de menores tras una investigación iniciada al localizarse a un menor indocumentado.

La investigación comenzó cuando el menor apareció en dependencias policiales afirmando haber llegado a territorio nacional sin compañía de ningún adulto, a bordo de una patera.

Sin embargo, estaba acompañado de dos adultos que afirmaron habérselo encontrado solo y en situación de desamparo en una parada de guaguas.

Posteriormente, los agentes comprobaron que en realidad el menor habría entrado en España a principios de octubre a través de un vuelo procedente de Casablanca con destino Tenerife Sur en compañía de su padre, extremo que el menor confirmaría más adelante.

Ambos viajaron con pasaportes válidos y visado Schengen de corta duración expedido normalmente a turistas, detalla la Policía Nacional en una nota.

Gracias a la labor de investigación policial se pudo determinar que el padre del menor tenía previsto abandonar la isla tomando un vuelo con destino Sevilla, dejando al menor en Tenerife.

Ante estos hechos, se organizó un dispositivo policial que culminó con su detención en el aeropuerto, en el momento del embarque.

En ese instante, el detenido estaba acompañado por los dos hombres que previamente habían acudido a la comisaría con el menor, los cuales estarían colaborando activamente en el desarrollo del plan de abandono.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial y se le imputa un presunto delito de abandono de menores, al considerar que viajó a España con la intención de dejar a su hijo menor de edad solo y en desamparo, con el fin de que fuera tutelado como Menor Extranjero No Acompañado.

