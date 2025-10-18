Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva

Ambos mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro

EP

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:12

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de mediana edad en Huelva capital como presunto autor de la muerte de su compañero de piso y de trabajo, tras apuñalarlo en la madrugada de este sábado.

Según han informado fuentes del cuerpo, los hechos han ocurrido en un apartamento del Paseo de la Independencia, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro.

A su llegada, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y al presunto agresor en el lugar, quien ha reconocido los hechos en el momento y ha sido detenido. Actualmente, permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Hasta el domicilio también se han desplazado efectivos sanitarios, que solo han podido certificar el fallecimiento, así como el médico forense, que ha procedido al levantamiento del cadáver.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres accidentes con 11 coches implicados obligan al cierre parcial del túnel de Sant Joan en la A-70 de Alicante
  2. 2 La Policía Nacional aborta una okupación en Alicante en plena madrugada y detiene a las tres implicadas
  3. 3 Las antiguas tabernas históricas de Alicante vuelven a las calles con una ruta gastronómica de tapa y vino a cinco euros
  4. 4 La noche de las velas del barrio Santa Cruz de Alicante: horario, recorrido y actuaciones
  5. 5 Alicante va a por el récord más sabroso con 9.000 porciones gratuitas de coca de mollitas en el corazón de la ciudad
  6. 6 La Guardia Civil sorprende a un narco con más de 22 kilos de marihuana durante un control de tráfico en la autopista de Alicante
  7. 7 Miles de toallitas tiradas al váter acaban en el desagüe de un río de Alicante
  8. 8 La bellea del foc que pasea por los escaparates de Madrid
  9. 9 La Guardia Civil despliega un operativo en el Maigmó para localizar a un hombre desaparecido
  10. 10 Las estafas siguen su escalada en Alicante y la Policía Nacional alerta del uso de inteligencia artificial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva

Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva