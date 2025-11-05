Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Bus de la EMT de Madrid. EP

Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid

El arrestado de 26 años tuvo conductas inapropiadas con la chica y portaba un arma blanca

EP

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:23

Comenta

Agentes de la Policía Municipal detuvieron el pasado lunes a un varón de 26 años acusado de agredir sexualmente a una joven de apenas 21 años en el interior de un autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de la capital, según ha informado la Policía de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando el autobús se encontraba frente al Hospital 12 de Octubre, y hasta el lugar se desplazaron agentes tras ser alertados por el propio conductor, según ha indicado este miércoles la propia vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

A su llegada al lugar, los agentes recogieron el testimonio de la víctima, que afirmaba haberse sentido acosada y sufrido conductas inapropiadas por parte del presunto agresor, a quien además se le incautó un arma blanca y fue detenido.

Sanz ha aprovechado la ocasión para poner en valor la intervención de la Policía Municipal, y también al conductor de la EMT por «haber actuado de manera tan rápida» y permitir que las autoridades pudieran «atajar la situación antes de que fuera a mayores».

En concreto, el chófer del autobús reaccionó activando el protocolo de emergencia y comunicando la situación al centro de control que a su vez fue quien dio el aviso a la Policía. El detenido es de nacionalidad española pero nacido en Países Bajos, según 'El Mundo'.

