Coche de la Policía Nacional

Detenida una falsa vidente por estafar más de 70.000 euros a una mujer con dos cánceres inventados

La víctima, en realidad, atravesaba una delicada situación familiar y sufría una depresión severa

J. M. L.

Ciudad Real

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:42

La Policía Nacional ha detenido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a una supuesta vidente por haber estafado más de 70.000 euros a una mujer en esta localidad de 31.000 habitantes.

La víctima atravesaba una delicada situación familiar y graves problemas personales, lo que derivó en una fuerte depresión. La mujer contactó a través de Internet con una supuesta vidente que se anunciaba con el fin de resolver sus problemas. Ésta se percató de su especial situación de vulnerabilidad y se aprovechó de ella pues también le indicó que había descubierto que padecía dos cánceres graves de mama y útero. La vidente se ofreció para curárselos y le aclaró que, para ello, necesitaría acudir a varias sesiones por las que le facturó miles de euros.

A medida que el supuesto tratamiento avanzaba, la vidente llegó a coaccionar a la mujer para que continuara realizando más pagos pues, de lo contrario, se vengaría en ella y en sus familiares. La víctima, temerosa de que la curandera hiciera realidad sus amenazas, solicitó varios préstamos bancarios para seguir pagando el tratamiento y aplacar los ánimos de la vidente. Finalmente, la vidente acabó siendo denunciada ante la Policía Nacional, que ya la conocía pues la supuesta sanadora contaba con numerosas denuncias previas de más clientes a los que captaba a través de Internet.

A raíz de esta detención, la Policía Nacional ha recordado que este tipo de engaño, más conocido como el timo de la falsa vidente o del santero, se basa en técnicas de ingeniería social que buscan a personas solitarias, con depresiones o problemas graves para ganarse su confianza y venderles soluciones milagrosas a precios desorbitados. En algunos casos, cuentan con cómplices que reparten folletos o realizan campañas en Internet y en redes sociales mediante anuncios. Además, junto a la estafa económica pueden concurrir otros delitos como acoso, coacciones, amenazas o contra la intimidad.

