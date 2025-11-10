Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La acción se ha desarrollado en las instalaciones cedidas por Landl Formación. TA

Cruz Roja y Brandty impulsan el empleo en Alicante con una jornada de formación

14 empresas de la provincia han entrevistado a los 22 alumnos en el marco de la iniciativa

P.S.

Alicante

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

Cruz Roja y la consultora Brandty han organizado conjuntamente una jornada de formación para impulsar la empleabilidad en Alicante. 14 empresas de la provincia han participado en la iniciativa, con la que han entrevistado a 22 alumnos y alumnas mediante el contacto directo entre los participantes y los responsables de selección.

La jornada tuvo lugar el pasado viernes con motivo de la finalización de la formación en Administración Digital (excel avanzado, erp, sap, gestión documental y automatización de tareas administrativas). Bajo el nombre Speed Job Dating, los participantes reforzaron sus habilidades de comunicación con el objetivo de crear interés en quien se encarga del reclutamiento.

«Acercar el talento a las empresas forma parte del propósito de Brandty, así pues, participar en la organización de una jornada de estas características es muy gratificante para nosotros. Es una forma de promover la empleabilidad de colectivos que lo tienen más difícil, a la vez, que facilitar a empresas referentes en su sector, el acceso a perfiles cualificados para la actividad administrativa y muy motivados para acceder a una nueva oportunidad laboral» ha afirmado Cristina Mulero, CEO de Brandty.

Formación en IA

Durante la apertura del evento, Brandty impartió el taller «Inteligencia Artificial y Empleabilidad», centrado en ampliar información práctica sobre las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en los procesos de búsqueda de empleo y selección de personal.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Esta acción conjunta, que se ha desarrollado en las instalaciones que Landl Formación ha cedido de forma gratuita, refuerza el compromiso de Cruz Roja con la mejora de la empleabilidad y la inclusión social, y de Brandty con el desarrollo del talento y la promoción de valores en el ámbito profesional. Las empresas participantes han sido Dekra Empleo, Medifer, Kaola Bay, Aludium, Vilmorin Mikado, Grupo Azarbe, Grupo Sala Hnos., Hidroten, Serigrafic, Facephi, Ecocero, Blinker y Benigar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos reducen a un ladrón tras robar una cadena de oro en pleno centro de Alicante
  2. 2 Detenida en Alicante una madre acusada de causar lesiones oculares a su hijo de dos años
  3. 3 Intervienen una narcolancha en una cala paradisíaca de Alicante con 4.200 kilos de hachís
  4. 4 Un rescate que sale caro en Benitatxell
  5. 5 Tres hombres ingresan en prisión por el secuestro y la violación de una mujer en Alicante
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 9 de noviembre en Alicante
  7. 7 ¿El final del pescado de bahía? Más de un centenar de barcos espera una decisión de Bruselas para faenar en 2026
  8. 8 Las pensiones desbancan a los salarios como la principal fuente de ingresos en seis municipios de Alicante
  9. 9 Carlos Mazón comparece en Les Corts sobre la dana: turnos, réplicas y límite de tiempo
  10. 10 Valencia, esa piedra en el zapato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Cruz Roja y Brandty impulsan el empleo en Alicante con una jornada de formación

Cruz Roja y Brandty impulsan el empleo en Alicante con una jornada de formación