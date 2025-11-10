Cruz Roja y Brandty impulsan el empleo en Alicante con una jornada de formación 14 empresas de la provincia han entrevistado a los 22 alumnos en el marco de la iniciativa

Cruz Roja y la consultora Brandty han organizado conjuntamente una jornada de formación para impulsar la empleabilidad en Alicante. 14 empresas de la provincia han participado en la iniciativa, con la que han entrevistado a 22 alumnos y alumnas mediante el contacto directo entre los participantes y los responsables de selección.

La jornada tuvo lugar el pasado viernes con motivo de la finalización de la formación en Administración Digital (excel avanzado, erp, sap, gestión documental y automatización de tareas administrativas). Bajo el nombre Speed Job Dating, los participantes reforzaron sus habilidades de comunicación con el objetivo de crear interés en quien se encarga del reclutamiento.

«Acercar el talento a las empresas forma parte del propósito de Brandty, así pues, participar en la organización de una jornada de estas características es muy gratificante para nosotros. Es una forma de promover la empleabilidad de colectivos que lo tienen más difícil, a la vez, que facilitar a empresas referentes en su sector, el acceso a perfiles cualificados para la actividad administrativa y muy motivados para acceder a una nueva oportunidad laboral» ha afirmado Cristina Mulero, CEO de Brandty.

Formación en IA

Durante la apertura del evento, Brandty impartió el taller «Inteligencia Artificial y Empleabilidad», centrado en ampliar información práctica sobre las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en los procesos de búsqueda de empleo y selección de personal.

Esta acción conjunta, que se ha desarrollado en las instalaciones que Landl Formación ha cedido de forma gratuita, refuerza el compromiso de Cruz Roja con la mejora de la empleabilidad y la inclusión social, y de Brandty con el desarrollo del talento y la promoción de valores en el ámbito profesional. Las empresas participantes han sido Dekra Empleo, Medifer, Kaola Bay, Aludium, Vilmorin Mikado, Grupo Azarbe, Grupo Sala Hnos., Hidroten, Serigrafic, Facephi, Ecocero, Blinker y Benigar.