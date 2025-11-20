Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Captura de pantalla muestra a los equipos de emergencia combatiendo un incendio en el recinto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30 en Belém. AFP

La COP30 desaloja el pabellón de negociaciones por un incendio

Se ha cortado el suministro eléctrico en parte del edificio y, además, el personal de seguridad de la ONU ha formado un cordón para impedir que la gente regresara al interior del pabellón

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:07

Comenta

La Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) ha desalojado debido a un incendio la Zona Azul, el pabellón en el que tienen lugar las negociaciones diplomáticas, según el medio brasileño O Globo. De acuerdo con el ministro de Turismo, Celso Sabino, no se han registrado heridos.

Se ha cortado el suministro eléctrico en parte del edificio y, además, el personal de seguridad de la ONU ha formado un cordón para impedir que la gente regresara al interior del pabellón. Según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), toda la delegación española y los periodistas que les acompañaban en ese momento se encuentran bien.

El incendio se ha producido a las 14:10 y se ha iniciado a pocos metros de las oficinas de las delegaciones de los países, muy cerca de la oficina española.

