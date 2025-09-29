Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Los 3.650 kilos de cocaína registrados por la Policía Nacional. P. N.

Cae en Galicia una red de narcos que fingieron ser peregrinos tras descargar 3,6 toneladas de cocaína

La Policía Nacional y la DEA desarticulan una red que usaba talleres náuticos como tapadera y trató de huir tras descargar la droga en la playa de Niñeiriños

Miguel G. Casallo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:51

La Policía Nacional, en colaboración con la DEA estadounidense, ha desarticulado una organización criminal asentada en Galicia que introdujo 3.650 kilos de cocaína a través de un semisumergible en la costa coruñesa. La Operación Saona se ha saldado con 14 detenidos, de los cuales 12 permanecen en prisión provisional acusados de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó en agosto, cuando los agentes detectaron en Outes (A Coruña) una estructura dedicada al narcotráfico. La red había creado talleres y empresas de venta y reparación de equipos náuticos como fachada para blanquear su actividad, además de contar con embarcaciones adaptadas con motores de gran potencia.

El punto decisivo llegó el 13 de septiembre, cuando varias lanchas zarparon del puerto de O Freixo. Esa madrugada, en la playa de Niñeiriños, los agentes sorprendieron a los narcos cargando fardos de cocaína en todoterrenos con remolques. Uno de ellos volcó y dejó al descubierto parte del alijo, mientras que el resto apareció al amanecer bajo una lona.

Los tres tripulantes del semisumergible, un colombiano y dos ecuatorianos, intentaron escapar disfrazando su llegada como si fueran peregrinos del Camino de Santiago, con la ropa empapada, pero fueron capturados cuando huían en taxi.

La operación incluyó 18 registros en las comarcas de Barbanza y O Salnés, con la incautación de 54.680 euros en efectivo, dos embarcaciones, cinco vehículos, un remolque, decenas de teléfonos y documentación.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aseguró que la actuación manda «un mensaje muy claro» a las organizaciones: «Galicia no es ni será refugio para el narcotráfico». Las autoridades destacan que se trata de una de las mayores incautaciones de cocaína en tierra en la comunidad, algo inusual en este tipo de operaciones.

