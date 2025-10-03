La audiencia de À Punt en Alicante crece un 41% en septiembre y triplica a la de Valencia Los espectadores alicantinos son los más fieles y destinan más tiempo a ver la cadena autonómica cada jornada

À Punt se consolida en Alicante. Así lo indican los datos de Kantar, que revelan que los alicantinos ven cada vez más su radiotelevisión autonómica. Según el informe, en el mes de septiembre la provincia de Alicante es la que más ha crecido en cuanto al número de telespectadores, con un 41% respecto al mismo mes de 2024, según ha informado la cadena pública.

El crecimiento es significativo porque la cifra obtenida dobla el crecimiento de Castellón (22,2%) y triplica el de los usuarios que ven la cadena pública en la provincia de Valencia (12,5%).

El aumento de los telespectadores alicantinos que ven À Punt con motivo de la nueva programación de la televisión valenciana ha contribuido a que la cadena cierre septiembre con un 3,2% de cuota de pantalla, cifra que supone un crecimiento del 23% respecto del mismo mes del año anterior, donde finalizó con un 2,6% de share. De esta manera el sur de la Comunitat Valenciana se une a la tendencia creciente de un mayor consumo de la televisión autonómica en el conjunto de la región.

De hecho, en 12 de los 30 días de septiembre, la cuota de pantalla que han registrado los audímetros ubicados en toda la provincia de Alicante ha superado a los de Valencia siendo el día 24 de septiembre el que marca una mayor diferencia (4,8% en Alicante por 2'6% en Valencia) mientras que en dos ocasiones los registros de las dos provincias se han igualado (8 y 17 de septiembre con un 3,9% y 2,6%, respectivamente).

À Punt gana terreno en las comarcas del sur de la Comunitat

El público alicantino supone el 32% de los espectadores de la cadena, una cifra que también ha crecido dos puntos el último año. Así, poco a poco, À Punt va ganando terreno en las comarcas del sur de la Comunitat Valenciana.

Además, los espectadores alicantinos que conectan con À Punt son los más fieles y destinan más tiempo a ver la cadena valenciana pública cada jornada. Una media de 67 minutos en el día, frente a los 56 de los valencianos y los 31 de los castellonenses.

Dentro de las preferencias de los alicantinos por la programación de À Punt cabe destacar su predilección por el género true crime, ya que los 4 capítulos ofrecidos en septiembre de Un assassinat amb vistes la noche de los martes en el prime time se han erigido como el tercer programa más visto en la provincia, solo por detrás del NTC Especial Informatiu por la alerta de lluvias del pasado 29 de septiembre y el NTC Oratge Mediodía.

También cabe destacar el seguimiento que ha tenido en la provincia de Alicante la serie L'Alqueria Blanca y los 3 programas de La clau per a viure, espacio dedicado al problema de la vivienda en la Comunidad Valenciana y en España.