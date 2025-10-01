Estos son los actos que ha preparado la Generalitat en la provincia para festejar el 9 d'Octubre Juegos infantiles, conciertos de música y fuegos artificiales en Alicante y Elche

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado la campaña institucional del 9 d'Octubre de 2025 donde la música y el centenario de la aprobación del Himno de la Comunitat Valenciana son los protagonistas de una festividad «abierta y participativa».

El jefe del Consell ha dado a conocer la programación del 9 d'Octubre en la que se conmemora el centenario de la aprobación –por parte de los alcaldes de los ayuntamientos de Alicante, Castelló de la Plana y València en mayo de 1925– del Himno de la Exposición de 1909 como Himno Oficial de la Comunitat Valenciana tal como recoge la Ley 8/1984. En este sentido, Mazón ha asegurado que la pieza compuesta por José Serrano con letra de Maximiliano Thous será uno de los ejes de la campaña.

Mazón ha subrayado «el guiño histórico a un emblema de una tierra que ha hecho de la música mucho más que una seña de identidad que nos recuerda que, cuando los valencianos, alicantinos y castellonenses nos unimos, podemos construir símbolos duraderos que nos representan a todos».

En este sentido, ha recordado que el 95% de los 542 municipios de nuestra región cuenta con una banda, una agrupación de dolçaines i tabalets o una rondalla, y ha resaltado que «el 50% de las bandas de toda España están en la Comunitat Valenciana».

Para Mazón, el 9 d'Octubre es una «fiesta de todos para seguir construyendo puentes que unan nuestras diferencias y fortalezcan lo que nos hace únicos». Por ello, la Generalitat llevará a cabo un conjunto de actividades para todos los públicos en las tres provincias para reafirmar con esta campaña esta festividad como «la expresión viva y real de lo que hemos sido, somos y queremos ser como pueblo, que reconoce su historia, se une en la adversidad y celebra con orgullo su identidad compartida», ha apuntado el presidente.

Las actividades

La festividad se inicia con actividades infantiles el 5 de octubre en Alicante y Elche. De 11 horas a 14 horas y de 16 horas a 19 horas, se realizará en la plaza Gabriel Miró una Feria Circense y en la plaza de Baix de Elche se ha organizado un Atelier de Juegos.

Además, tendrán lugar los fuegos artificiales en la madrugada del 8 al 9 de octubre, desde el Puerto de Alicante y el Puente del Ferrocarril de Elche. y los conciertos de bandas de música en Alicante y Elche.

El 9 d'octubre, tendrá lugar el concierto de bandas a las 12 horas en el Paseo de la Explanada de Alicante y en la plaza de Baix de Elche.

Mensaje de celebración, orgullo y respeto

Este año, el concepto de la campaña, elaborada por la agencia Trumbo, se centra en crear un mensaje de celebración, orgullo y respeto por lo que significa ser valenciano, invitando a vivir y sentir nuestra identidad y nuestras tradiciones con una nueva mirada.

Para ello han utilizado los colores de la senyera y la palabra 'Vixca', haciendo un guiño al texto original del himno de la Comunitat Valenciana a la que se suman palabras y frases literales del mismo para redescubrirlo. A nivel gráfico, se explora el cromatismo y forma de la senyera para tener una imagen de esta más contemporánea.