Acciona abre nuevos puntos de recarga en Madrid y son ya 5.000 los que ofrece en España La nueva electrolinera, ubicada en Vicálvaro, ofrece 32 plazas para turismos y camiones ligeros

Madrid continúa con su transformación gradual de los vehículos para convertirlos en eléctricos y reducir las emisiones de CO₂ a la atmósfera. Fruto de ello es la aparición de nuevos puntos de recarga operados por la empresa ACCIONA Energía. La compañía, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, ha inaugurado hoy una nueva estación para el suministro de las baterías de los vehículos eléctricos, con la concesión municipal en el distrito madrileño de Vicálvaro.

El acto de presentación ha contado con la participación de Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. El proyecto contempla una ampliación prevista para 2028, que incluirá 24 nuevas plazas, alcanzando un total de 56 puntos de recarga pública y contribuyendo a los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y la Estrategia Madrid 360.

Esta nueva estación albergará 32 plazas de recarga accesibles las 24 horas y los 365 días al año. ACCIONA ofrece un punto muy moderno y versátil en el que ponen a disposición hasta cinco plazas para camiones ligeros y furgonetas de gran tamaño, 27 para turismos -cuatro de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida– y una estación para el intercambio de baterías extraíbles en formato trolley de vehículos eléctricos Silence.

Con 3.000kW de potencia instalada, la estación utiliza energía 100% renovable certificada en todas las recargas. Además, ACCIONA Energía ha instalado un conjunto de marquesinas con placas solares con una potencia de 150,42kWp, capaces de generar cerca de 200.000kWh y evitar la emisión de más de 54 toneladas de CO₂ al año. Esta energía fotovoltaica contribuye directamente a las recargas de los vehículos y garantiza la autosuficiencia energética del edificio de servicios, que ofrece a los usuarios una zona de descanso equipada con máquinas de vending y aseos.

Con este ya son más de 5.000 puntos de recarga los que se encuentran en las principales ciudades y territorios interurbanos. Todos ellos operados por ACCIONA, ya sean tanto propios como de terceros.

