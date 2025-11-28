TCAE de Alicante exigen una subida salarial: «Nos infravaloran y encima asumimos tareas que no nos pertenecen» El personal auxiliar de enfermería va a la huelga este viernes para para pedir su reclasificación profesional, que supondría un aumento de sueldo de hasta 300 euros

Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería han salido este viernes a las puertas de centros sanitarios de todo el país ejerciendo su derecho a huelga para pedir subidas salariales. Uno de los epicentros de la protesta en la provincia de Alicante ha sido el Hospital General Dr. Balmis, donde decenas de estos profesionales se han concentrado para exigir su reclasificación profesional al grupo C1, una reivindicación sostenida desde hace años.

La TCAE Nuria Flores se ha erigido como una de las portavoces de la protesta frente al hospital alicantino, donde ha cifrado lo que supone esta falta de reconocimiento profesional: «La pérdida económica mensual puede rondar los 200 o 300 euros», una cantidad que, según recalca, «es mucho dinero para las labores que hacemos las TCAE». La protesta ha contado con el respaldo del sindicato Unión Sindical Obrera (FAC-USO), responsable de registrar la convocatoria de huelga.

La sanitaria denuncia que el colectivo asume funciones muy por encima de lo que marca su categoría profesional. «Hacemos trabajo de enfermería, hacemos nuestro trabajo y, al paso que vamos, solo faltaría que nos dieran trabajo de médicos», afirma. Explica además que son ellas quienes pasan la mayor parte del tiempo con los pacientes: «Entramos las primeras, hacemos la higiene, estamos cuando pasan un mal rato, calmamos a la familia…».

Elevada carga laboral

Flores detalla también algunas tareas que, según asegura, se les han ido sumando sin corresponderles: «Somos quienes damos de comer, quienes hacemos cambios de pañales, controles de diuresis, de temperatura, incluso drenajes». El resultado, denuncia, es una elevada carga laboral: «Trabajamos a destajo. No estamos valoradas y tenemos muchísimas tareas que no nos pertenecen, pero las hacemos porque no queda otra».

Flores subraya que la formación de las TCAE no se corresponde con esa clasificación: «Yo tengo un ciclo formativo. En la FP, tanto los grados medios como los superiores corresponden a un C1. Y nosotras seguimos en C2, lo cual es un agravio comparativo respecto a otras profesiones».

