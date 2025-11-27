Los auxiliares de enfermería de Alicante van a la huelga este viernes para pedir su reclasificación profesional El personal TCAE de todo el país está llamado a secundar un paro que traerá concentraciones frente a los hospitales a las 11.30 h

Pau Sellés Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:22 Comenta Compartir

Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) de toda España están llamados mañana, viernes 28 de noviembre, a una jornada de huelga de 24 horas para exigir su reclasificación profesional al subgrupo C1, una reivindicación que el colectivo arrastra desde hace más de tres décadas. En Alicante, las concentraciones tendrán lugar frente a los hospitales de la provincia entre las 11:30 y las 12:30. La movilización, convocada por la Plataforma Estatal TCAE Unidos por el C1, cuenta con el apoyo del sindicato Unión Sindical Obrera (USO).

Actualmente, los TCAEs están encuadrados en el subgrupo C2, una clasificación que —denuncian— no se corresponde ni con la titulación requerida ni con las funciones que desempeñan en el Sistema Nacional de Salud. Aseguran que para trabajar como TCAE es obligatorio disponer del título de Técnico de Grado Medio en Formación Profesional, que según el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público encaja en el subgrupo C1.

Ampliar Octavilla que sintetiza los detalles de la huelga. TA

Sin embargo, denuncian que esa reclasificación continúa sin aplicarse, pese a que el Acuerdo Marco firmado en 2022 entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, que desbloqueó el marco legal necesario para actualizar los grupos profesionales. «La Administración y las comunidades autónomas han ignorado ese compromiso, manteniéndonos en un nivel que no refleja ni nuestra formación ni nuestras responsabilidades», subraya la plataforma convocante.

Atención al paciente y apoyo a la enfermería

Más allá del debate administrativo, el colectivo pone el foco en su rol real en hospitales, centros de salud y unidades especializadas. Los TCAEs realizan atención directa al paciente, apoyan al personal de enfermería y médico, participan en procedimientos técnicos, gestionan material sanitario y sostienen buena parte de los cuidados básicos en áreas tan diversas como UCI, urgencias, quirófano, geriatría o rehabilitación.

En su mensaje previo a la protesta, destacan la carga física, emocional y humana de su labor: «Somos quienes cuidamos, acompañamos, alimentamos, lavamos, movilizamos y escuchamos. Quienes atendemos las necesidades diarias de quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Y quienes muchas veces estamos presentes en los últimos momentos de vida de personas que no tienen a nadie más a su lado».

Mañana, los hospitales de Alicante —igual que los del resto del país— verán concentraciones de TCAEs reclamando justicia profesional. La plataforma recuerda que llevan años participando en reuniones institucionales, manifestaciones y encierros sin obtener respuesta. Por ello, el colectivo considera la huelga de mañana una medida «legítima, necesaria y ya inaplazable».