Maratón de donación de sangre este fin de semana en Alicante La cita será en el Palacio Provincial en horario de mañana y tarde | Se sortearán 25 entradas dobles para asistir al concierto del 24 de enero de la Sinfónica de San Vicente en el ADDA

La Diputación de Alicante colabora con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana desde 2003.

Este fin de semana vuelve a Alicante el maratón más solidario. Los días 14 y 15 de noviembre, el Palacio Provincial de Alicante acogerá una doble jornada de donación de sangre; la primera de ellas en horario de 16:00 a 21:00 horas; y la segunda, en horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

Como muestra de agradecimiento, se sortearán 25 entradas dobles para el ADDA para asistir al concierto del 24 de enero de la Sinfónica de San Vicente. Además, todos los donantes recibirán una entrada doble para visitar el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), hasta fin de existencias (limitado a 250 unidades).

En la edición anterior participaron 255 personas, alcanzando un total de 6.393 donaciones en todas las ediciones del maratón. Para poder donar, es necesario tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Además, se debe acudir con DNI o documento identificativo. Se recomienda no donar en ayunas y tomar abundantes líquidos antes y después de la donación.

La jefa de Servicio del CTCV, Mabel Ortiz de Salazar, ha subrayado la importancia de mantener la constancia en las donaciones: «La sangre es un recurso imprescindible que no se puede fabricar. Gracias a la solidaridad de los alicantinos y al apoyo constante de la Diputación, logramos mantener unas reservas estables que garantizan la atención sanitaria cada día».

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha hecho un llamamiento a la generosidad y sensibilidad de la ciudadanía para participar en esta jornada, en la que también se podrá donar plasma, y ha reiterado el compromiso de la institución con el CTCV en su afán por «concienciar a la sociedad de la importancia que tiene este acto altruista y sencillo que permite que todos los días se siga manteniendo la actividad sanitaria, especialmente en el ámbito de las urgencias hospitalarias, la cirugía o el tratamiento de las enfermedades hematológicas».

Una fructífera colaboración

La Diputación de Alicante colabora con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana desde 2003, cediendo espacios como el MARQ o el Palacio Provincial para la realización de campañas de donación.

Desde 2017, además, se organizan jornadas exclusivas para los empleados provinciales, como la que tendrá lugar el viernes por la mañana. Hasta la fecha, los trabajadores de la Diputación han realizado un total de 713 donaciones.