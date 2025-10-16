Javier Segu: «Es importante contar con un seguro de salud privado que complemente nuestro sistema público»

Suplementos Jueves, 16 de octubre 2025, 07:26 Compartir

La salud no admite esperas. Cada vez son más las personas que, sin renunciar a la atención que ofrece la Seguridad Social, deciden reforzarla con un seguro de salud privado que les garantice rapidez, libertad de elección y un acompañamiento constante. En Dénia, Seguros Javier Seguí, agencia exclusiva de FIATC Seguros, lleva más de tres décadas apostando por esta fórmula: unir lo mejor de lo público y lo privado para ofrecer confianza y tranquilidad a sus asegurados.

Cuando hablamos de bienestar, hay algo que todos tenemos claro: la salud es el bien más valioso. Explica Seguí que en España contamos con la suerte de disponer de un sistema público que garantiza la atención médica a toda la población. Sin embargo, la realidad de las listas de espera para especialistas, pruebas o intervenciones, «ha impulsado a muchas familias a complementar esa cobertura con un seguro privado».

La clave está en el equilibrio: rapidez, cercanía y libertad de elección.

Un seguro de salud como el que ofrece Medifiatc de FIATC Seguros, distribuido en la Marina Alta por Seguros Javier Seguí Agencia Exclusiva Fiatc en Dénia, ofrece acceso ágil a especialistas y pruebas diagnósticas, con la ventaja añadida de poder elegir al médico o el hospital en el que se quiere ser atendido. Para el asegurado, explica el mediador, esto significa convertirse en protagonista activo de su salud, con la tranquilidad de contar siempre con un respaldo inmediato.

A ello se suma la comodidad que ofrece la sanidad privada: habitaciones individuales en caso de hospitalización, cuadros médicos amplios y la posibilidad de realizar gestiones y consultas de manera digital o telefónica. En opinión de Javier Seguí es un modelo «pensado para quienes valoran la calidad asistencial, pero también la rapidez y la flexibilidad».

Desde Seguros Javier Seguí, el compromiso es claro: estar 24/7 al lado de los clientes, tanto en la oficina como a través de su web o en el teléfono 96 642 22 05. La cercanía de un equipo humano experimentado con una trayectoria que supera ya los 30 años convierte cada póliza en algo más que un contrato: «en una relación de confianza». Josefa Doménech, es nuestra experta en salud y gestiona la relación entre pacientes y centros.

En definitiva, la sanidad pública y la privada no son rivales, sino aliadas. Así lo ve Javier Seguí, quien considera que «una no sustituye a la otra: se complementan». Por lo que apostar por un seguro de salud privado es reforzar la cobertura que ya tenemos «pero asegurándonos rapidez, elección y comodidad».

Porque cuando se trata de cuidar lo más importante, «la salud no entiende de esperas», sentencia.

Nos encontrarás en:

Seguros & Javier Seguí – Agencia Exclusiva de FIATC Seguros en Dénia

C/ Cándida Carbonell, 6, 1º - puerta 6, 03700 Dénia 96 642 22 05 – www.segurosjaviersegui.es