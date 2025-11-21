La IA que ha devuelto la voz a un paciente de ELA se presenta en Alcoi: un proyecto pionero en España El proyecto devuelve humanidad a un colectivo silenciado y subraya la necesidad de dar visibilidad a quienes conviven con una enfermedad que sigue siendo invisible en el debate público

Cuando la voz se extingue, algo más que el sonido desaparece: se diluye una identidad entera. En la Escuela Politécnica Superior de Alcoi, un proyecto pionero ha demostrado que la tecnología también puede devolver lo que una enfermedad arrebata.

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han logrado reconstruir, con apenas veinte minutos de audio, la voz real de Fran Vivó, un vecino de Benaguasil afectado por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), rescatando no solo su timbre y su cadencia, sino la manera única que tenía de decir las cosas. Un avance que trasciende lo científico y que reivindica el poder humanizador de la inteligencia artificial en uno de los colectivos más invisibles de nuestro entorno.

El grupo de investigación VertexLit, dirigido por Jordi Linares, ha presentado un proyecto que ejemplifica el poder transformador de la IA aplicada al bienestar de las personas. Este proyecto llegó a ValgrAI de la mano del documentalista Alex Badia, y a través de la investigadora Gema Piñero de iTEAM.

El investigador que se postuló para trabajar en la recuperación de la voz de Fran fue el miembro de la Unidad Mixta de Investigación de Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Inteligence (ValgrAI) y del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la UPV, Jordi Linares.

El equipo afrontó un gran reto: reconstruir la voz de Fran Vivó con apenas 20 minutos de audio en castellano y valenciano, su lengua natal. Con redes neuronales entrenadas para trabajar con corpus limitados -especialmente en valenciano, donde apenas existen recursos- los investigadores analizaron su dinámica vocal, incorporaron modulaciones emocionales y crearon un modelo adaptativo. Todo con el objetivo de ofrecer un lenguaje lleno de rasgos humanos y con las tonalidades propias de la zona de Benaguasil, en lugar de una voz robótica.

El audio con el que contaba el equipo para trabajar eran mensajes de voz extraídos de whatsapp, pero se trataba de un material escaso, puesto que cuando Fran perdió la capacidad del habla apenas comenzaba a usarse el sistema de audios en esta app de mensajería.

El proyecto desarrollado para Fran Vivó trasciende lo tecnológico: la recreación fiel de la voz de una persona, utilizando un sistema de clonación basado en IA que ha logrado recuperar su timbre, su prosodia, su identidad. Y en definitiva, su manera única de decir las cosas, sustituyendo de este modo la voz robótica de una aplicación de comunicación controlada por los ojos, por su propia voz.

En este proceso, la familia ha jugado un papel fundamental puesto que han ayudado en el proceso de construcción del habla y han posibilitado ajustar la carga emocional, la entonación o la intención del mensaje mediante un editor que respeta la identidad sonora de Fran. Además, la herramienta es editable por lo que ellos pueden generar el texto, dado que entienden lo que él quiere decir. La tecnología solo pone la voz: la emoción sigue siendo suya.

La iniciativa no sólo ha permitido a Fran Vivó recuperar su identidad sino que abre un abanico de posibilidades a los enfermos de ELA, ayudándoles a recuperar quienes son y tener esperanza en la vida, como el propio Fran reconoce.

El grupo VertexLit, que ha realizado este proyecto de manera totalmente altruista, pretende mostrar el potencial humanizador de la IA, puesto que ésta puede devolver capacidades perdidas y dignificar la vida de personas que viven situaciones extremas. Este proyecto no busca sobresalir por su complejidad técnica, sino por su impacto humano.

Asimismo, Linares afirma que con el proyecto buscan dar visibilidad a las personas afectadas por ELA, puesto que la enfermedad continúa siendo «invisible» en la conversación social y mediática, a pesar del sufrimiento inmenso que provoca en pacientes y familias, de manera que «esta voz no solo es para Fran. Es para todos ellos», asegura.

Tal y como explica el director de VRAIN y director general de ValgrAI de la UPV, Vicent Botti, quien ha inaugurado la jornada donde se ha presentado este desarrollo, «no se trata de un experimento ni una demostración. Es una promesa ética: la ciencia y la tecnología deben ponerse al servicio de quienes más apoyo necesitan, y del mismo modo que Fran ha vuelto a hablar, miles de voces también lo podrán hacer».