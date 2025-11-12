Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La formación ha reunido a una veintena de especialistas. TA

Hospitales Vithas Alicante forma en abordaje por vía anterior a una veintena de traumatólogos de otros centros

La UMH acogió la formación en el que se dieron cita especialistas procedentes de diferentes hospitales públicos y privados

P.S.

Alicante

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:37

El servicio de Traumatología de los Hospitales Vithas en Alicante ha organizado un curso sobre el abordaje anterior en la artroplastia de cadera, una técnica que ha experimentado un notable crecimiento en España durante los últimos años. Por su carácter mínimamente invasivo, permite una recuperación más rápida, menor daño muscular y una rehabilitación temprana.

La formación específica en esta técnica es esencial para los traumatólogos que buscan integrar en su práctica clínica, una cirugía moderna y basada en evidencia, según explican desde Vithas. El curso, organizado por el equipo de Traumatología de los Hospitales Vithas en Alicante e impartido en la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha estado dirigido a traumatólogos de otros hospitales que han mostrado interés en este nuevo abordaje.

En total, el curso ha reunido a una veintena de especialistas de diferentes hospitales de la provincia de Alicante y de Barcelona que han recibido una formación teórico-práctica en esta técnica.

Las ventajas que presenta esta nueva técnica radican en la conservación del hueso, pues se mantiene la mayor parte del fémur, permitiendo futuras cirugías si fuera necesario; resulta indicada para pacientes jóvenes con alta expectativa de vida y actividad y, logra una mayor estabilidad y rango de movimiento.

En cuanto a la recuperación, los pacientes suelen describir una marcha más fluida y una sensación de cadera propia tras la recuperación que además es duradera, gracias a los materiales de alta calidad y bajo desgaste. Esto redunda en las revisiones futuras, que son más sencillas.

