El Hospital del Vinalopó introduce las ablaciones epicárdicas para tratar la taquicardia ventricular Este procedimiento utiliza una aguja dentro de la cual se inserta otra de micropunción que alcanza el saco pericárdico

El servicio de Electrofisiología del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha incorporado recientemente una nueva técnica de punción mínimamente invasiva, denominada 'needle in needle'.

Este procedimiento utiliza una aguja o trocar de punción convencional, dentro de la cual se inserta otra de micropunción que alcanza el saco pericárdico. La técnica reduce el riesgo de complicaciones asociadas al acceso percutáneo epicárdico y «mejora significativamente la tasa de éxito de la punción, incluso en pacientes con anatomías complejas o con un alto índice de masa corporal».

Así lo ha informado Ribera Salud, empresa gestora del departamento de salud en el que está este hospital, en un comunicado, en el que ha apuntado que paralelamente, desde 2023, el centro realiza ablaciones epicárdicas de taquicardias ventriculares, «una técnica avanzada y poco frecuente que permite reducir o eliminar el origen de estas arritmias directamente desde la capa externa del corazón, conocida como epicardio, a través del pericardio, evitando así la necesidad de cirugía abierta».

Las taquicardias ventriculares son arritmias graves que afectan los ventrículos del corazón y pueden derivar en muerte súbita si no se tratan adecuadamente. Para prevenir estos episodios, algunos pacientes requieren la implantación de un desfibrilador automático implantable (DAI).

Sin embargo, hay casos en los que los pacientes con DAI pueden experimentar «múltiples descargas eléctricas consecutivas» debido a estas arritmias, lo que puede deteriorar su estado clínico y afectar su calidad de vida.

«El procedimiento consiste en localizar y eliminar los circuitos que generan las taquicardias mediante un catéter que emite energía de radiofrecuencia», ha explicado el doctor Luis González, responsable del servicio.

En esta línea, ha apuntado que «se trata de un procedimiento complejo, ya que el acceso se realiza a través del pericardio, llegando directamente a la capa externa del corazón». «Esto permite tratar arritmias que no podrían resolverse mediante estudio electrofisiológico convencional desde el interior del corazón», ha apostillado.

Según Ribera Salud, la ablación epicárdica ofrece varias ventajas, ya que es «mínimamente invasiva, reduce la necesidad de cirugías abiertas y puede mejorar significativamente la calidad de vida y esperanza de vida del paciente al disminuir la recurrencia de taquicardias y las descargas del DAI».

Alta especialización requerida

No obstante, ha continuado, «su realización requiere alta especialización, equipo avanzado y experiencia en manejo de posibles complicaciones, por lo que solo está disponible en centros seleccionados a nivel nacional».

«Contar con esta técnica en el Hospital Universitario del Vinalopó representa un avance importante para los pacientes con arritmias complejas en nuestra región», ha sentenciado el doctor González, que ha apuntado que «cada día las técnicas van mejorándose y gracias a estas mejoras» es posible «ofrecer soluciones más seguras y efectivas para aquellos casos complejos que antes solo podían tratarse de manera limitada o con mayor riesgo».