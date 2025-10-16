Homenaje a la historia viva de la medicina en Alicante El COMA rinde tributo a sus colegiados honoríficos, aquellos que han cumplido 70 años de edad y 25 en funciones

Memoria viva de la profesión médica. Así se puede calificar a los protagonistas del 'Día del Médico Senior', el acto celebrado este jueves por el Colegio de Médicos de Alicante (COMA) para rendir tributo a los colegiados honoríficos, es decir, aquellos médicos que han cumplido 70 años de edad y 25 años de colegiación este 2025. Este año han sido 190 los colegiados merecedores de la distinción.

El acto ha estado presidido por el Dr. Hermann Schwarz, presidente del COMA, quien en su intervención ha destacado el profundo sentido de gratitud y respeto que inspira esta celebración: «nuestros colegiados honoríficos son un ejemplo a seguir para las generaciones presentes y futuras de médicos. Disciplina, tesón, conocimiento y experiencia son los valores que representan. Su legado nos recuerda que, por encima de cualquier algoritmo, lo que da sentido a nuestra profesión en la relación médico-paciente, la capacidad de escuchar, de humanizar la práctica clínica», ha resaltado el Dr. Schwarz.

En este sentido, el Dr. Schwarz ha asegurado que el Colegio respalda y respaldará las reivindicaciones de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz, convocantes de las jornadas de huelga médica nacional.

Durante el evento, el secretario general del COMA, Dr. José Manuel Peris, ha sido el encargado de llamar al escenario a los nuevos colegiados honoríficos, quienes recibieron el diploma de la Organización Médica Colegial (OMC) y la insignia de plata del Colegio que les distingue como honoríficos, nombramientos aprobados tras su revisión, por la Junta Directiva del COMA. La entrega de estos reconocimientos estuvo a cargo del vicepresidente 1º del Colegio, Dr. José Luis Bataller; y la vocal de Médicos Tutores y Docentes, Dra. Natalia Acín. La vicepresidenta 2ª del COMA, Dra. Ana Segura; el vicesecretario, Dr. José A. Sánchez Navajas; y la vocal de Médicos Jubilados, Dra. Mª Angustias Oliveras, asistieron también al 'Día del Médico Senior'.

El Dr. Schwarz ha animado a los colegiados honoríficos y jubilados a formar parte activa de la vida colegial: «Queremos seguir construyendo un Colegio abierto y participativo, donde todas las generaciones de médicos tengan su lugar y su voz. El futuro de la Medicina se construye sumando la experiencia de los mayores y la energía de los jóvenes. Así que os recuerdo que las puertas de este Colegio siempre estarán abiertas para vosotros, porque tenéis mucho que aportar: valores, experiencia y talento».

Lucha contra el instrusismo

Asimismo, el presidente ha recordado que entre las prioridades del COMA seguirá estando la lucha contra el intrusismo profesional, «permaneciendo vigilantes, como garantes de la seguridad de nuestros pacientes. Actuaremos contra las personas que pretenden ejercer la Medicina sin ser médicos, casos alarmantes que están proliferando en los últimos tiempos por las Redes Sociales, pero también tenemos que denunciar las prácticas de profesiones sanitarias que pretenden ocupar el lugar del médico sin tener las competencias para desempeñar esa responsabilidad».

Por otra parte, El Dr. Schwarz ha dedicado también unas palabras de reconocimiento al Dr. Juan José Lobato, quien cierra su exitosa etapa como vocal de Médicos Jubilados del COMA durante los últimos siete años para pasar ahora a ser el coordinador de Acción Cultural del COMA. «Su dedicación y su energía inagotable han sido toda una inspiración. Gracias por recordarnos cada día que la ilusión no se jubila», ha añadido el presidente del Colegio, provocando una cálida ovación del público como reconocimiento al Dr. Lobato.

Así, el Dr. Juan José Lobato se ha convertido en uno de los principales protagonistas de este evento, en el que ha repasado las numerosas actividades realizadas durante el último año por la Vocalía de Médicos Jubilados del COMA. Desde la organización de actos culturales para impulsar la faceta humanística de los médicos, a través de las presentaciones de libros o las exposiciones de pintura y fotografía, hasta las nuevas iniciativas puestas en marcha este año, como el Club de Lectura o el Club de Senderismo.