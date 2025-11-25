La Fundación del COMA desvela este jueves el ganador de su 'I Ayuda a la investigación médica' Se repartirán un total de 170.000€ en becas y ayudas durante la Gala Becas-LUMED, que tiene lugar en el Palacio de Congresos de Alicante

La investigación médica de la provincia de Alicante se prepara para vivir una jornada para marcar en rojo en el calendario. Este jueves 27 de noviembre, el Auditorio del Palacio de Congresos del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) acogerá la 'I Gala de Investigación Médica – Becas LUMED', un evento que aspira a consolidarse como un encuentro anual donde reconocer y visibilizar el talento médico investigador con sello alicantino. La gala está organizada por la Fundación del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (FUNCOMA) y la Fundación Navarro-Tripodi.

Durante la velada se dará a conocer el proyecto ganador de la primera 'Ayuda Extraordinaria a la Investigación Médica' concedida a través de FUNCOMA, siendo su mecenas SEMECO (compañía de Seguros Médicos Colegiales), dotada con 50.000 euros, una de las mayores ayudas individuales de estas características otorgada por una institución médico-colegial en nuestro país.

En total se han presentado 13 proyectos que representan a hospitales, universidades y centros de investigación de todo nuestro territorio. Trabajos que, según ha destacado el presidente del COMA, presidente del Patronato de FUNCOMA, y también del Patronato de la Fundación Navarro-Tripodi, el Dr. Hermann Schwarz, reflejan la «solidez, proyección y prestigio del ecosistema investigador médico de la provincia de Alicante».

Creada en noviembre de 2023, la Fundación del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (FUNCOMA) pretende ser un actor clave para impulsar la formación continuada, la divulgación científica y el desarrollo del conocimiento en Medicina. La Fundación —integrada por el COMA, la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), la Universidad de Alicante (UA) y la Conselleria de Sanidad— nació con un propósito claro: generar oportunidades para los médicos en todas las etapas de su carrera profesional con el objetivo de mejorar la calidad asistencial.

Diversidad de becas

Se repartirán 170.000 euros en becas y ayudas, fruto de la colaboración entre FUNCOMA y la Fundación Navarro-Tripodi, dos entidades unidas por estrechos lazos que este año dan un paso más para reforzar la capacidad investigadora y formativa de los médicos alicantinos.

El programa incluye 22 becas de FUNCOMA: 3 reconocimientos a las mejores Tesis Doctorales; al Mejor Curriculum MIR; 14 becas para estancias formativas en centros nacionales e internacionales para Médicos Internos Residentes —ocho en centros extranjeros y seis en centros españoles—;1 beca de formación para Médicos Especialistas Jóvenes; y reconocimientos a los tres mejores Casos Clínicos presentados al certamen del COMA.

A éstas se suman las 6 ayudas a proyectos de investigación médica de la Fundación Navarro-Tripodi, que mantiene una tradición de apoyo a la investigación sanitaria desde que fuera creada gracias al legado filantrópico del comerciante italiano D. Luciano Tripodi y su esposa Dña. Bienvenida Navarro. En total, serán 29 los reconocimientos —entre becas y ayudas— que se otorgarán durante una gala que pretende establecer un hito en la proyección pública de la investigación médica alicantina.

Modelo basado en alianzas y mecenazgo

La puesta en marcha del programa de Becas LUMED representa también un avance en el desarrollo de modelos de colaboración público-privada y de mecenazgo orientado al conocimiento científico. FUNCOMA y la Fundación Navarro-Tripodi han hecho un llamamiento a empresas privadas para consolidar y ampliar estas ayudas en próximas ediciones, subrayando que «el futuro de la Medicina depende del conocimiento que seamos capaces de generar y del compromiso colectivo con la investigación», según resalta el Dr. Schwarz.

En este sentido, durante la gala se reconocerá el apoyo de entidades privadas a FUNCOMA para entregar estas becas y ayudas. Además de SEMECO por la ya citada contribución de 50.000 euros, la Fundación ASISA será reconocida como principal entidad colaboradora, financiando en exclusiva las 14 becas dirigidas a médicos en formación MIR. También cabe destacar a Laboratorios Q-Pharma, a la aseguradora RELYENS e IMED Hospitales como entidades colaboradoras de las Becas LUMED, y al Banco Sabadell, que con su apoyo institucional, han permitido que este proyecto avanzara adecuadamente.