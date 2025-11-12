Un fisioterapeuta alicantino, entre los profesionales de la salud mejor valorados de España Arturo Bernabeu Sánchez ha sido reconocido en la 12ª edición de los Doctoralia Awards

El fisioterapeuta alicantino Arturo Bernabeu Sánchez ha sido reconocido en la 12ª edición de los Doctoralia Awards 2025, los premios «más influyentes» del sector sanitario en España. La gala se celebró bajo el lema 'Reconectando con tu vocación', y fue presentada por Esther Gómez (@mienfermerafavorita), enfermera, profesora universitaria y divulgadora científica.

Con un total de 625 nominados y nominadas, los Doctoralia Awards 2025 han reconocido la excelencia entre 48 especialidades. Además también fueron nominadas 90 clínicas de toda España.

Una de las principales novedades de esta edición ha sido la inclusión de cinco nuevas especialidades en la categoría individual: Cirugía Especializada, Matronas, Medicina Física y Rehabilitación, Nefrología y Neurofisiología Clínica.

En términos de género, los Doctoralia Awards 2025 han logrado una representación equitativa, con un 58 por ciento de nominaciones masculinas y un 42% femeninas. La clasificación final sigue esta misma proporción, lo que «resalta el equilibrio y la inclusión en el reconocimiento de los profesionales de la salud».

La organización ha destacado que uno de los momentos más esperados de la gala fue la entrega del premio en la categoría Influmédico, que subraya el impacto de los y las profesionales que hacen la información médica «más accesible, comprensible y útil para toda la población». En esta edición, la ganadora ha sido la Dra. Miriam Al Adib, fundadora de Clínicas MiriamGine, divulgadora, y escritora comprometida con la salud femenina y la educación sexual.

