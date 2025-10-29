La enfermera alicantina Mª del Remedio Yáñez Motos recibe un premio nacional a su trayectoria profesional La sanitaria ha destacado en su faceta como académica y por su trabajo asistencial con jóvenes

Pau Sellés Alicante Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:10 Comenta Compartir

María del Remedio Yáñez Motos, tesorera del Colegio de Enfermería de Alicante, ha resultado ganadora en la categoría «Trayectoria profesional» en los III Premios Nacionales de Enfermería convocados por el Consejo General de Enfermería (CGE). Estos premios reconocen a cinco profesionales que destacan en su ámbito y a una persona ajena a la profesión, pero implicada enormemente en la difusión y promoción de la profesión de Enfermería.

Durante una gala celebrada ayer por la tarde-noche, en un abarrotado Auditorio Íñigo Lapetra en Madrid, también resultó finalista en la categoría de «Ámbito Docente» Noelia Rodríguez Blanco, vocal IV del Colegio de Enfermería de Alicante.

Ampliar Integrantes del Colegio de Enfermería de Alicante arropando a Yáñez en la entrega de premios. TA

«Es un honor y un orgullo haber recibido este premio del Consejo General de Enfermería que da visibilidad al trabajo que realizamos las enfermeras día a día y que para mí, además de las emociones que me provocó, significa un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y trabajo llevado a cabo con gran pasión y con el corazón a lo largo de mi vida profesional en todos los ámbitos en los que he trabajado, el asistencial, político, gestor (que es al que he destinado la mayor parte de tiempo) y el colegial que, junto con el gestor, es a los que me dedico en la actualidad», manifestó María del Remedio Yáñez Motos tras la consecución del premio.

Dilatada trayectoria M.ª del Remedio Yáñez Motos es directora de Enfermería del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, tesorera del Colegio de Enfermería de Alicante y vocal del CECOVA, además de Académica de Honor de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Tras su etapa asistencial en los hospitales de Alicante y Elda, inició su trayectoria en gestión como supervisora (1987) y adjunta a la Dirección (1991). En 2003 fue nombrada directora de Enfermería de Atención Primaria en Elda, donde impulsó el premiado programa del adolescente. De 2007 a 2015 fue también concejala de Sanidad en Elda, logrando implantar la Enfermería Escolar en el Colegio Miguel de Cervantes. En 2015 fue diputada autonómica y portavoz de Sanidad del Grupo Popular, promoviendo la derogación de la Orden de 1973 y la creación de la Academia de Enfermeia. Entre 2004 y 2018 fue vocal de ANDE, y actualmente coordina ESLIDEN, la Escuela de Liderazgo de Enfermería del Colegio de Alicante.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo Perea, que acudió al acto de entrega de los premios, manifestó que «para nuestra entidad colegial es un orgullo que una representante de nuestra Junta de Gobierno y del Departamento de Salud Alicante - Hospital General reciba un premio en reconocimiento a su trayectoria profesional. Nuestra premiada era un referente a nivel provincial y ahora lo es también a nivel nacional por méritos propios con la obtención de este premio».

Sistema mixto de votación

Los ganadores de estos III Premios Nacionales de Enfermería se han decidido a través de un sistema mixto, por un lado, gracias a los más de 10.000 votos obtenidos en una votación popular online -entre los 25 finalistas, cinco por cada categoría- designados por el jurado, formado por miembros del Consejo General de Enfermería, los directivos de Enfermería, las sociedades científicas de la profesión y representantes de los decanos de Enfermería, y, por otro lado, la valoración de ese mismo jurado. Para elegir a estos finalistas, el CGE pidió la colaboración de los 52 colegios provinciales de Enfermería de toda España, quienes remitieron sus propuestas para cada una de las categorías hasta conformar el listado.

La gala, con más de 250 asistentes, estuvo presentada, por segundo año consecutivo, por la enfermera influencer Esther Gómez, más conocida en redes sociales como Mi Enfermera Favorita (@mienfermerafavorita), y la periodista Marina Montiel. Además, el intermedio de la gala contó con un espectáculo de improvisación de la mano del actor Dani Rovira y del humorista Arturo González Campos.

Temas

Sanidad

Elda

Premios