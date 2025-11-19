La enfermedad respiratoria más «escondida» en Alicante y que afecta especialmente a fumadores Siete de cada diez personas que sufren EPOC no saben que la padecen | Tos crónica, expectoración matutina y falta de aire son sus principales síntomas

Sanitarios integrantes de la informativa instalada este miércoles en el Hospital de Sant Joan d'Alacant.

Pau Sellés Alicante Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:15 Comenta Compartir

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, conocida por sus siglas EPOC, es una de las dolencias más infradiagnosticadas que existen. Tanto es así, que siete de cada diez personas que la sufren no están diagnosticadas, lo cual dificulta iniciar un tratamiento a tiempo.

Este miércoles se conmemora el día mundial contra esta enfermedad, ocasión que han aprovechado desde el Hospital de Sant Joan d'Alacant para despertar conciencias al respecto de sus efectos. Para ello, el centro ha instalado una mesa informativa en su vestíbulo, donde se han realizado cribados para identificar casos probables y derivarlos a consulta.

«La EPOC es la gran escondida. Es muy importante diagnosticarla y tratarla. Hoy día contamos con avances en tratamientos biológicos, especialmente en el perfil eosinofílico: hacemos un traje a medida para cada paciente» Dr. Eusebi Chiner jefe del Servicio de Neumología. del Hospital de Sant Joan d'Alacant

«La EPOC es la gran escondida. Es muy importante diagnosticarla y tratarla. Hoy día contamos con avances en tratamientos biológicos, especialmente en el perfil eosinofílico: hacemos un traje a medida para cada paciente», explica el dr. Eusebi Chiner, jefe del Servicio de Neumología.

El experto también explica que más del 95% de los casos se deben al tabaquismo o a las nuevas formas de fumar, como el vapeo o los dispositivos electrónicos.

Síntomas más frecuentes

Entre los síntomas de alarma ante los que se recomienda consultar a un facultativo se encuentra la tos crónica (a menudo con esputo); dificultad para respirar, sobre todo al hacer esfuerzo; infecciones respiratorias frecuentes; y la sensación de cansancio o fatiga persistentes. «Detectarla a tiempo permite frenar su progresión, mejorar la calidad de vida y acceder a tratamientos más personalizados y eficaces», añade el doctor Chiner.

«Los síntomas habituales de la EPOC aparecen a partir de la mediana edad, y a medida que se agrava la enfermedad, resulta más difícil realizar las actividades cotidianas habituales por la falta de aire», explica la doctora María Sanz Almazán, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

«Además, estas personas tienen más riesgo de sufrir otros problemas de salud como infecciones pulmonares, cáncer de pulmón o enfermedades del corazón», explica la especialista, que enumera las siguientes recomendaciones para mejorar el pronóstico: dejar de fumar, realizar actividad física, seguir una dieta saludable, prevenir infecciones respiratorias y llevar a cabo una rehabilitación pulmonar.