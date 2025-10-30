Endodoncistas explican desde Alicante qué hacer si un golpe nos hace saltar un diente Cerca de 280.000 alicantinos han sufrido un traumatismo dental a lo largo de su vida

El presidente de la Asociación Española de Endodoncia, José Aranguren, y el presidente del 45 Congreso Nacional de AEDE, Sebastián Ortolani, este jueves junto al 'ninot' instalado en el hall del ADDA..

Pau Sellés Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 19:55

Cerca de 280.000 alicantinos han visto cómo se les saltaba un diente por un golpe a lo largo de su vida, pero la mayoría de ellos desconocía que la pieza dental podía ser reemplazada. Es una de las principales conclusiones que se han puesto sobre la mesa en el 45º Congreso Nacional de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE) que ha arrancado este jueves en Alicante.

La sociedad científica ha aprovechado la ocasión para divulgar entre la población la importancia de salvar dientes. Para ello, AEDE se apoya en un 'ninot' gigante con forma de boca con el que pretende explicar a pie de calle en Alicante y hasta el sábado, los protocolos a seguir en caso de un golpe que haga saltar un diente, e impartirá un curso gratuito dirigido a la población general, ya que los niños y los deportistas son los colectivos más afectados. La Agència Valenciana de Salut atendió en 2024 en Alicante un total de 874 urgencias hospitalarias por traumatismos en la boca, y 1.763 alicantinos acudieron a consulta en el ente público por este mismo motivo.

En total, en toda la Comunitat Valenciana la cifra asciende a un total de 2.482 urgencias hospitalarias y 4.890 pacientes en consulta. Además de los tratados en Alicante, en Valencia se atendieron 1.414 urgencias y 2.663 pacientes acudieron a consulta, mientras que en Castellón fueron 194 y 469, respectivamente.

Buen pronóstico en el 80% de los casos

En ocho de cada diez traumatismos dentales el pronóstico de recuperación de la pieza es muy bueno, mientras que en el 20% restante puede surgir alguna complicación; aunque desde AEDE aseveran que siempre debe intentarse. Conocer el protocolo y acudir a un endodoncista es primordial, ya que el 14% de los españoles ha padecido algún golpe en la boca a lo largo de su vida, un porcentaje que aumenta hasta el 50% en los menores de 16 años y en deportistas.

«Antes de pensar en extraer un diente, debemos agotar todas las opciones para conservarlo. Hoy contamos con técnicas que permiten mantener los dientes naturales en la mayoría de los casos», explica el presidente de la 45 edición del Congreso de AEDE, el doctor Sebastián Ortolani, que ha apostado por un programa ágil y práctico, con ponencias de menos de una hora, bloques temáticos y un formato que combina rigor científico con cercanía.

Ninot de dos metros

La sociedad científica apuesta por la conservación de los dientes naturales y realiza actividades divulgativas en todas las ciudades a las que acude con su congreso anual itinerante. En Alicante, AEDE utilizará un 'ninot' de más de dos metros de altura, y forma de boca, para explicar a los ciudadanos cómo deben actuar ante un traumatismo.

Además, ha programado para este sábado un curso gratuito dirigido a profesionales sanitarios, personal docente, entrenadores, cuidadores, padres y deportistas para explicar cómo actuar correctamente ante un traumatismo dental. La formación, impartida por las doctoras Tábata Álvarez Muro y Rebeca Weisleder, tendrá lugar a las 11 horas en la Sala Coloquio del ADDA.

Protocolo para salvar dientes

Tras la avulsión, lo primero es hallar el diente, sujetarlo por la corona, nunca por la raíz, y lavarlo brevemente con leche o suero (también se puede realizar con agua si no se dispone de los anteriores) lo antes posible. Inmediatamente después se debe colocar el diente en el alveolo (el hueco en el que se alojaba en la boca) y morder una gasa o un pañuelo para mantenerlo en la posición original.

Aunque este es el procedimiento más recomendado por los endodoncistas, en ocasiones, si el accidentado está muy alterado, puede ser complicado colocarlo en el alveolo, por lo que existen otras opciones: depositarlo en un vaso con leche o con suero fisiológico, o bien colocarlo en la mejilla si el golpe ha ocurrido en la calle y no se dispone de otros medios.

